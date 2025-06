Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

iStock Jaguar in fiamme alla Mille Miglia 2025: provvidenziale l'intervento della Polizia

Attimi di tensione in piazza Duomo a Orvieto, durante il passaggio della Mille Miglia 2025. Nella tarda mattinata del 21 giugno, è accaduto l’imponderabile: una Jaguar XK, arrivata dalla California, si è fermata per la timbratura, prima di sprigionare fumo all’improvviso. Attimi lunghi, quasi infiniti, hanno scosso la tappa della celebre manifestazione a Orvieto: lo scenario è da cartolina — il Duomo, il sole, l’eco dei motori — finché non è arrivata la fiammata. E l’incendio ha improvvisamente trasformato la festa in un momento di allarme.

Il conducente lancia l’allarme, la Polizia interviene

Il guidatore si è accorto subito dell’emergenza. Un odore strano, un tremolio, poi il fumo. Ha capito in fretta i problemi del motore, chiamando aiuto prima ancora che le fiamme prendessero forza. Gli agenti della Stradale erano lì, a pochi metri, e hanno agito senza perdere tempo: gente da spostare, auto da proteggere, un rogo da spegnere in mezzo a una piazza piena. Pronta l’azione degli agenti: una volta messo al sicuro il pubblico, hanno spento l’incendio, nel giro di pochi minuti.

Le immagini diffuse mostrano il fumo levarsi dal cofano, fortunatamente, però, lo spiacevole “fuori programma” è stato contenuto in pochi minuti. Non si registrano feriti né danni ad altri veicoli. La Jaguar XK, invece, ha riportato conseguenze evidenti, anche se non totali: resta da capire se potrà essere recuperata e ripristinata per eventi futuri. Il primo a ringraziare è stato il pilota, lucido nonostante l’inevitabile choc.

Subito dopo, uno alla volta, anche gli altri equipaggi: tra strette di mano e sguardi di sollievo, qualcuno ha accennato un applauso. Le Forze dell’Ordine hanno spento le fiamme, e soprattutto evitato lo scatenarsi del panico generale. In una piazza piena di persone e auto storiche, basta un attimo perché la festa si trasformi in disastro. L’organizzazione ha ripreso la marcia a distanza di pochi minuti. Ma lo sguardo di chi era lì diceva chiaramente: poteva andare molto peggio.

Cinque giorni di spettacolo e adrenalina

Partita da Brescia il 17 giugno e conclusa il 21 con l’arrivo sempre nella città lombarda, l’edizione 2025 della Mille Miglia, teatro pure della Ferrari 735 LM del 1955 di Piero Taruffi, ha contato 420 veicoli in corsa su un percorso di circa 1.900 chilometri attraverso alcune delle località più affascinanti del Paese. Unione di sport, design, passione e turismo, da decenni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per gli amanti delle quattro ruote d’epoca.

Orvieto aveva, a sua volta, accolto con entusiasmo la carovana. Piazza Duomo era piena di flash, voci, applausi. Un’atmosfera da festa, con le auto del passato in mostra davanti alla cattedrale. Poi il fumo, e il provvidenziale scatto in avanti degli agenti. In un attimo, l’entusiasmo ha lasciato spazio alla paura. Le vetture storiche sanno incantare, ma anche tradire: un dettaglio critico, e il motore diventa un rischio. L’incendio ha comunque interrotto solo per pochi minuti il passaggio della gara. Grazie anche all’intervento rapido degli agenti, l’organizzazione ha retto l’urto. Tutto è ripartito come previsto, ma con addosso la scossa di quel fumo improvviso. E sulla pietra calda del Duomo è rimasto l’odore.