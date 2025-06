Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

A Monza, tra le curve storiche del Tempio della Velocità, la passione per l’automobile si prepara a prendersi la scena. Dal 27 al 29 giugno 2025 va in scena il MIMO, Milano Monza Motor Show, nella sua edizione forse più completa e ambiziosa. Tre giorni a ingresso gratuito in cui la celebrazione del mondo automotive trova la sua forma più nitida: non solo vetture statiche, non soltanto passerelle, ma anche una partecipazione diffusa pensata per appassionati, famiglie, curiosi e neofiti. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì, alle 12.30, direttamente in pista.

Nessuna sala stampa e niente conferenza. A guidare la sfilata di apertura ci saranno quattro Pagani: Huayra R Evo Roadster, Huayra R, Huayra Codalunga e Utopia Coupé. Opere d’ingegneria che non hanno bisogno di presentazioni. Basterà vederle sfilare per capire che il MIMO parte con un messaggio chiaro: l’auto è ancora emozione.

Parata di stelle

Dopo le Pagani, prenderà il via la Premiere Parade e, subito dopo, la Journalist Parade. A guidarle saranno due Maserati elettriche: GranCabrio Folgore e GranTurismo Folgore. Seguiranno le novità delle Case automobilistiche presenti e la Donne & Motori Parade, dedicata a raccontare con leggerezza il contributo delle donne in un settore che sta finalmente imparando a superare certi stereotipi.

Durante l’intero weekend, ogni pomeriggio alle 17, torneranno protagoniste le parate tematiche. La Supercar Parade porterà in pista auto da sogno, a pochi metri dal pubblico. La RECARO Parade renderà omaggio al ruolo – spesso sottovalutato – che una buona seduta ha nel trasformare un abitacolo in un’esperienza sportiva. E poi di nuovo Donne & Motori, che da evento collaterale si sta ormai imponendo come colonna portante della rassegna.

Spazio all’arte

MIMO 2025 non sarà solo esibizione. Il programma “Arte in pista” racconterà come la bellezza possa correre parallela alla funzionalità. Pagani sarà anche qui protagonista, con un’installazione che oscilla tra arte e design, celebrando la carrozzeria come forma narrativa. Nei paddock e nei box ci sarà tempo e spazio per l’incontro ravvicinato con brand del calibro di: McLaren, Dallara, Aston Martin e Mercedes. Nomi che evocano circuiti, gare e tradizioni storiche, ma che saranno lì, alla portata dello sguardo di tutti.

Tre aree tematiche completeranno il pacchetto di esperienze. Il Supercar Paddock, poi, riunirà il meglio dell’esclusività su ruote. L’area Electric Performance guarderà dritto al futuro, proponendo modelli elettrici ad alte prestazioni che dimostrano come l’innovazione non significhi compromesso. E, infine, lo spazio club, dove le storie individuali diventano comunità. Appassionati che si ritrovano, parlano, mostrano e condividono in modo collettivo. È forse questo il segreto del MIMO: non la macchina in sé, ma la relazione che ogni persona costruisce con la propria.

Come orientarsi: programmi e orari

Per orientarsi tra eventi, orari, espositori e attività, è disponibile online il programma completo, affiancato da una mappa consultabile. È il consiglio migliore: scaricarla, studiarsela, lasciarsi guidare da quello che si vuole davvero vedere. Perché ogni momento può diventare quello giusto. Per molti, sarà la prima volta davanti a un modello iconico, quindi meglio essere preparati. Per tagliare corto, MIMO 2025 non è un salone, e nemmeno una fiera. È un percorso dentro un autodromo che è già un totem della storia (sportiva e motoristica), per raccontare un presente che cambia forma. E che, nonostante tutto, continua a emozionare.