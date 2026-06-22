Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa MIMO Tante auto e un ricco palinsesto per il MIMO 2026

Dal 26 al 28 giugno 2026, l’Autodromo Nazionale Monza torna a essere l’ombelico del mondo motoristico con la quinta edizione del MIMO – Milano Monza Motor Show. Questo festival open-air, completamente gratuito e aperto al pubblico dalle 9 alle 20, si propone come un palcoscenico dove la passione per le prestazioni incontra le tecnologie del futuro e il coinvolgimento diretto dei visitatori. Il “Tempio della Velocità” diventerà per tre giorni un’area fatta di esposizioni, attività dinamiche e competizioni, offrendo un’esperienza che spazia dal rombo delle supercar classiche al silenzio tecnologico dei robot umanoidi.

Un calendario ricco

L’evento prenderà ufficialmente il via venerdì 26 giugno alle ore 11 con la Parata Inaugurale sul rettilineo della Formula 1, alla presenza di istituzioni, brand e collezionisti. Ogni giornata sarà scandita da appuntamenti fissi pensati per tenere il pubblico incollato alle tribune: alle 12:45 andrà in scena lo spettacolo di drift con le BMW del Campionato Italiano Drifting, mentre alle 17:30 la Supercar Parade vedrà sfilare i modelli più iconici sulle storiche curve sopraelevate e sul circuito stradale.

Per chi cerca il confronto cronometrico, domenica 28 giugno sarà dedicata alle competizioni ufficiali ACI Sport, tra cui il GT3isti Challenge, riservato alle Porsche più performanti (come le 911 GT3 e GT3 RS), e la Speed Cup, il trofeo nazionale dedicato alle agili Lotus Elise ed Exige. Non mancheranno sessioni di hot lap cariche di tensione, come il Taycan Rush, dove tre Porsche Taycan Turbo GT da corsa offriranno al pubblico l’ebbrezza della velocità elettrica pura.

Supercar, hypercar e anteprime esclusive

Il parco auto presente al MIMO 2026 promette di far battere il cuore a ogni appassionato. Tra le protagoniste assolute spicca la Giamaro Krafla, un’hypercar nata a Modena dotata di un incredibile motore V12 quadriturbo da 7.0 litri capace di erogare 2.157 CV. Altra anteprima di rilievo è il primo esemplare al mondo della BMW Skytop, prodotta in soli 50 esemplari, affiancata dalla Dallara Stradale e dalla vincente Ferrari 296 Challenge.

Il settore delle personalizzazioni di lusso sarà rappresentato da ARES Atelier, con le supercar S1 (nelle livree rossa e verde) e modelli esclusivi come la Panther e la Wami. Gli amanti del tuning estremo potranno ammirare la selezione di BRS Motorsport, che porterà in pista gioielli come la Lamborghini Revuelto e la Ferrari SF90 XX. Un tocco di nostalgia tecnologica sarà offerto dalla 55 della SGT Automobili, un tributo alla mitica Alfa Romeo 155 V6 TI del DTM, costruita su base tecnica “Piattaforma Giorgio” ed evoluta per la circolazione stradale.

Test drive e nuove frontiere

Il MIMO non è solo velocità pura, ma anche una finestra sulla mobilità di domani. La Electric Area by Plenitude nel Paddock 1 permetterà di testare i modelli elettrici su percorsi dedicati, supportati da un’infrastruttura di ricarica all’avanguardia. La presenza asiatica sarà massiccia e articolata: marchi come OMODA e JAECOO offriranno test drive dell’intera gamma (modelli 5, 7, 8 e 9), mentre nei box si potranno scoprire le evoluzioni di Chery, ICAUR e Lepas. Un momento chiave sarà lo svelamento della nuova Deepal S05 Ultra Hybrid di Changan, che avverrà proprio durante la kermesse.

Tesla attirerà l’attenzione non solo con le Model 3 e Model Y per i test dinamici, ma anche con l’esposizione del futuristico Cybertruck e di Optimus, il robot umanoide di recente sviluppo. Anche il lusso tedesco sarà presente con la selezione Merbag di Mercedes-Benz, che metterà a disposizione i propri modelli elettrici e diesel di ultima generazione per prove su strada.

Oltre la pista

L’esperienza MIMO si completa con aree tematiche dedicate al benessere e alla sicurezza. L’Hard Rock Cafe Milan curerà l’intrattenimento con DJ set e food experience, mentre CYBEX proporrà un simulatore di crash test per sensibilizzare i genitori sul corretto uso dei seggiolini auto. Gli appassionati di simulatori potranno sfidarsi nello spazio RECARO, dove sarà possibile provare il nuovo simulatore RECARO SIM.

Infine, l’Esercito e l’Aeronautica Militare arricchiranno l’evento con veicoli militari e simulatori di volo, rendendo il MIMO 2026 un appuntamento imperdibile per famiglie e professionisti del settore. Per agevolare l’afflusso, i parcheggi interni all’Autodromo sono già prenotabili online sul sito ufficiale dell’evento.