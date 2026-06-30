Ufficio Stampa MIMO MIMO 2026: tre giorni di spettacolo all’Autodromo di Monza

Il caldo non ha potuto spegnere la passione all’Autodromo Nazionale Monza. Dal 26 al 28 giugno appassionati, famiglie, collezionisti e curiosi si sono dati appuntamento al MIMO (Milano Monza Motor Show), giunto alla sua quinta edizione. Gli oltre 30.000 visitatori hanno decretato il successo di una tre giorni ricca di modelli di serie, anteprime, supercar e competizioni.

Il pubblico premia le prove su strada

Soprattutto nelle prove su strada è arrivata una forte risposta. Con oltre 1.000 test drive, Tesla ha sbaragliato la concorrenza, risultando il marchio più richiesto in assoluto. Omoda & Jaecoo, Changan e Mercedes-Benz si sono fermate tra 300 e 500 prove ciascuna. Al di là dei numeri, il successo dell’iniziativa conferma un fatto: prima di giudicare un’auto, molte persone vogliono ancora salirci, toccarla e guidarla.

Nei box hanno trovato spazio le novità di Changan, Chery, iCaur, Lepas, Omoda, Jaecoo, Tesla e Mercedes-Benz by Merbag, insieme a Recaro Automotive, Ares Atelier, BRS Motorsport, Team MRNC12 Racing with Ferrari e 777 Collection. In una cornice stimolante, i presenti hanno potuto conoscere da vicino modelli come la SGT 55, mostrata in anteprima mondiale, la Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, il Tesla Cybertruck e Optimus, il robot umanoide portato da Elon Musk. A catturare gli sguardi ha contribuito anche la Giamaro Krafla, hypercar italiana da 2.157 CV.

Il Supercar Paddock ha attirato buona parte del pubblico. Oltre 200 vetture appartenenti a proprietari e collezionisti di tutta Italia hanno preso parte alle Supercar Parade. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Aston Martin, Maserati, BMW, Audi, Radical, Dallara e ARES hanno percorso sia il circuito di Formula 1 sia le Sopraelevate, davanti al pubblico dell’Autodromo.

Duello in pista

In pista se ne sono viste delle belle. I Drift Show hanno riempito le tribune, mentre i Supercar Track Day hanno permesso ai proprietari di girare sul tracciato di Monza. Domenica sono arrivate anche le competizioni ufficiali, ospitate per la prima volta all’interno di MIMO.

Edoardo Pavia ha ottenuto il miglior tempo del fine settimana nella classe GT Open, fermando il cronometro a 1’50”004 con la Ferrari 296 Challenge del Team Marzialetti. Luigi Peroni ha vinto il GT3isti Challenge al volante di una Porsche 992 Cup. Tra le vetture stradali il successo è andato ad Andrea Marchi, autore del miglior tempo con una Porsche 992 GT3 RS, mentre Mauro Epis ha conquistato la Lotus Speed Cup al volante della sua Exige 430 V6.

Accanto alle auto, il programma ha incluso l’Electric Area by Plenitude, il simulatore crash test di Cybex, gli spazi dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare e l’area Hard Rock Cafe Milan. Trenord ha favorito l’accesso all’Autodromo attraverso il MIMO Day Pass.

Andrea Levy, presidente di MIMO Milano Monza Motor Show, ha dichiarato: