MIMO 2026: uno show gratuito a Monza con due anteprime Mondiali da non perdere

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La quinta edizione del MIMO (Milano Monza Motor Show) si preannuncia come un concentrato di adrenalina open-air a ingresso totalmente gratuito. Il programma è fittissimo, ma ci sono alcune chicche assolute che da sole valgono il viaggio nel Tempio della Velocità.

Due Anteprime Mondiali da non perdere

La cerimonia d’apertura di venerdì 26 giugno (ore 10:30) non sarà il solito taglio del nastro istituzionale. Il piatto forte è l’esordio dinamico in pista di due progetti incredibili:

SGT 55 (World Premiere) : realizzata da SGT Automobili, è un tributo moderno e spietato all’iconica Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI che dominò il DTM nel 1993 con Nicola Larini. Sotto le linee nostalgiche si nasconde un’evoluzione della celebre Piattaforma Giorgio, affinata per ottenere l’omologazione stradale.

: realizzata da SGT Automobili, è un tributo moderno e spietato all’iconica Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI che dominò il DTM nel 1993 con Nicola Larini. Sotto le linee nostalgiche si nasconde un’evoluzione della celebre Piattaforma Giorgio, affinata per ottenere l’omologazione stradale. Giamaro Krafla: direttamente da Modena, debutta in movimento questa folle hypercar tutta italiana. Sotto il cofano urla un V12 quadriturbo da 7,0 litri capace di erogare ben 2.157 CV. I due giri sul circuito di Formula 1 promettono una colonna sonora indimenticabile.

Una parata di regine (stradali e da corsa)

Subito dopo i primi giri delle premiere, la pista sarà invasa dalla MIMO Parade e dalla Journalist Parade. Il parterre di supercar e auto da corsa è da capogiro: Ferrari SF90 XX, Lamborghini Revuelto, McLaren 750S, Porsche 911 GT3 RS, fino alle belve da pista come la Ferrari 296 Challenge e la Huracán Super Trofeo EVO2.

Spazio anche al mercato reale con il debutto europeo della Changan Deepal S05 Ultra Hybrid (presentazione venerdì alle 10:00 nel Paddock 1), affiancata dalle novità di brand come OMODA, JAECOO, Tesla, Chery e Mercedes-Benz.

Test Drive ed Experience per il pubblico

Il MIMO non è solo da guardare, ma da guidare. Per tutti e tre i giorni (09:00 – 19:00) saranno attivi i test drive gratuiti con istruttori a bordo. Si potranno testare le ultime novità elettriche, ibride e termiche, tra cui:

Tesla Model 3 e Model Y

La gamma SUV OMODA (5, 7, 9) e JAECOO (5, 7, 8)

Le novità Mercedes-Benz (dalla gamma EQ alla Classe A)

Il programma del week-end

VENERDÌ 26 GIUGNO

• 09:00 | Apertura MIMO al pubblico

• 09:00 – 19:00 | Test Drive

• 09:00 | TRACK4FUN Open Pit Lane per proprietari di supercar

• 10:30 | Accoglienza istituzioni, partner e stakeholder presso Hospitality MIMO n.45

• 10:35 | Cerimonia inaugurale ufficiale MIMO presso Hospitality MIMO n.45

Taglio del nastro alla presenza di istituzioni, partner, stakeholder e ospiti della manifestazione.

• 11:00 | MIMO Parade e Journalist Parade. La grande parata inaugurale che aprirà ufficialmente MIMO 2026 con due giri completi del circuito di Formula 1 dell’Autodromo Nazionale Monza. Ad aprire il corteo sarà la World Premiere della nuova SGT 55, seguita da alcune delle più iconiche supercar presenti all’evento, vetture racing e dalla Journalist Parade con giornalisti e content creator al volante delle novità di prodotto delle case automobilistiche.

• 12:10 – 12:35 | Supercar Track Day

• 12:35 | Drift Show. Spettacolare esibizione sul rettilineo principale

dell’Autodromo con due BMW protagoniste di traversi, evoluzioni e guida ad

alta precisione a cura del Campionato Italiano Drifting.

• 14:00 – 16:00 | TRACK4FUN Open Pit Lane (sessione pomeridiana)

• 15.00 | Talk GT-QUEENS dedicato al motorsport femminile con pilote e ospiti del settore

• 16:00 – 16:50 | Supercar Track Day

• 16:50 – 17:15 | Attività delle Case Automobilistiche

• 17.00 | Talk GT-QUEENS dedicato al motorsport femminile con pilote e ospiti del settore

• 17:15 – 17:40 | Supercar Track Day

• 18:00 | Supercar Parade sulle Sopraelevate e sul circuito di Formula 1.

SABATO 27 GIUGNO

• 09:00 | Apertura MIMO al pubblico

• 09:00 – 19:00 | Test Drive

• 09:00 | TRACK4FUN Open Pit Lane

• 11:00 | TRACK4FUN Auto da Corsa

• 11:30 | Supercar Track Day

• 11:55 | Case Automobilistiche in pista. Le novità di prodotto dei brand presenti a MIMO scendono in pista per sessioni dinamiche dedicate al pubblico.

• 12:30 | TRACK4FUN Auto da Corsa

• 13:00 | Drift Show. Le vetture del Campionato Italiano Drifting tornano sul rettilineo per una nuova esibizione ad alto tasso di adrenalina.

• 14:00 | TRACK4FUN Open Pit Lane (sessione pomeridiana)

• 15:30 | TRACK4FUN Auto da Corsa

• 16:00 – 16:25 | Supercar Track Day

• 16:25 – 16:50 | Attività delle Case Automobilistiche

• 16:50 – 18:00 | Supercar Track Day

• 18:00 | Supercar Parade

• 19:00 | Fine attività pista

DOMENICA 28 GIUGNO

• 09:00 | Apertura MIMO al pubblico

• 09:00 – 19:00 | Test Drive

• 09:00 | Supercar Track Day

• 09:50 | Sessioni Libere GT3isti Challenge

• 10:40 | Sessioni Libere Speed Cup

• 11:05 | Case Automobilistiche in pista

• 11:30 | GT3isti Challenge – Gara 1. Prima manche della competizione

dedicata alle Porsche più performanti e alle vetture GT racing.

• 12:20 | Speed Cup – Gara 1. Scendono in pista le Lotus Elise ed Exige protagoniste del campionato organizzato dal Lotus Sporting Club.

• 13:00 | Drift Show

• 13:20 – 14:10 | Pausa attività pista

• 14:10 | GT3isti Challenge – Gara 2

• 15:00 | Case Automobilistiche in pista

• 15:25 | Speed Cup – Gara 2

• 15:50 | Supercar Track Day

• 16:15 | GT3isti Challenge – Gara 3. Le gare ufficiali autorizzate da ACI Sport entrano nel vivo con le manche decisive del weekend.

• 17:05 | Supercar Track Day

• 18:00 | Supercar Parade sulle Sopraelevate e sul circuito di Formula 1

• 18:30 | Supercar Track Day

• 19:00 | Fine attività pista