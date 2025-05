Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA FOTO MIMO, tutto pronto per la quarta edizione: ingresso gratuito

Tre giorni per celebrare la passione automobilistica, nella cornice più autorevole che l’Italia possa offrire: l’Autodromo Nazionale di Monza. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, il MIMO – Milano Monza Motor Show torna per la sua quarta edizione con un programma che mescola emozione, tecnologia, tradizione e avanguardia. E lo fa, ancora una volta, in grande stile: ingresso gratuito, centinaia di vetture da sogno, e un calendario fitto di eventi dinamici, tra parate, track day e spettacoli a cielo aperto.

La giornata di apertura, venerdì 27, si apre subito all’insegna dell’adrenalina. Alle ore 12:30, con le auto già schierate in pista, il nastro della manifestazione verrà tagliato simbolicamente da una Pagani Huayra R Evo Roadster, che guiderà il convoglio della Journalist Parade, Donne & Motori Parade e della Supercar Parade. Sarà il primo giro d’onore per una carovana che mescola capolavori del design, bolidi da corsa e icone dell’automobilismo.

Il paddock dei sogni

Nel Supercar Paddock, cuore pulsante del MIMO, spazio ai grandi marchi internazionali: Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Pagani, McLaren, Porsche, ma anche Dallara, Lotus, Maserati e Mercedes. Una vera e propria passerella dell’eccellenza, accessibile a tutti.

Ma c’è anche il futuro: nell’Electric Performance Area brillano i modelli ad alte prestazioni 100% elettrici. Tesla farà la parte del leone, ma non sarà sola. I visitatori potranno toccare con mano vetture con potenze comprese tra i 300 e i 1000 cavalli, testimonianza concreta che la transizione energetica può – e deve – passare anche per il piacere di guida.

Storia, arte e velocità

L’edizione 2025 ospita anche una grande novità: la partecipazione dell’ASI – Automotoclub Storico Italiano, che porta in pista la storia del motorsport, con modelli leggendari come la De Tomaso Pantera Gruppo 4 e la Iso Grifo A3/C, insieme a monoposto Formula 2 e Formula 1 dagli anni Settanta. Il tutto alimentato da bio-benzina di seconda generazione, nell’ambito del programma ASI Net Zero Classic, volto alla neutralità carbonica anche negli eventi dinamici.

A completare il quadro, il progetto “Arte in Pista” di Pagani, che unisce la creatività artistica all’ingegneria meccanica, e la presenza delle monoposto Dallara AV-23 dell’Indy Autonomous Challenge, bolidi a guida autonoma programmati dagli studenti delle università più prestigiose del mondo. L’evoluzione, qui, è reale.

Emozione in movimento

Le parate di supercar, le esibizioni drift, le sessioni di track day per privati, il Tesla Light Show del venerdì sera – con oltre 100 vetture sincronizzate in una performance di luci e musica – trasformeranno il tracciato di Monza in un palcoscenico multisensoriale.

Il pubblico potrà anche ammirare le vetture dei club ufficiali: da Ferrari Club Italia a Tesla Owners Italia, da BMW M a Lancia Delta, con una partecipazione che conferma quanto la passione per l’auto sia ancora viva e trasversale.

MIMO è anche turismo e cultura

MIMO 2025 non si limita all’autodromo. Grazie alle convenzioni con Trenord, si potrà raggiungere Monza da tutta la Lombardia con un biglietto speciale a prezzo ridotto. Inoltre, i visitatori potranno godere di sconti in hotel, musei, ristoranti e trasporti, per vivere un’esperienza che unisce motori, cultura e territorio. Una rete di partnership che coinvolge musei come il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, il Museo del Duomo di Monza, il Museo Leonardo3, e molte altre realtà locali.