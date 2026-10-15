Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Strade di Torino: sbuca una mini car gialla

Sulle strade italiane accade di tutto, persino che un conducente finisca per testare una monoposto che sembra uscita da un laboratorio. Teatro dell’assurdo avvistamento è la città di Torino dove una microcar giallo fluo si è inserita tra i tradizionali veicoli, come se nulla fosse. Considerate le proporzioni minuscole in tanti si saranno stropicciati gli occhi e si saranno chiesti: è reale? Ma cos’è davvero?

Pur con caratteristiche più adatte alla pista che alla strada, la vettura giallo e nero si è lanciata tra automobili e scooter, attraversando un incrocio con i binari del tram. Le dimensioni anomale hanno attirato l’attenzione anche sui social network, scatenando una miriade di commenti. In un filmato pubblicato sulla pagina Instagram di Torinocronaca, il mezzo è stato filmato da un balcone di un palazzo mentre si spostava nel traffico cittadino.

Pedoni allibiti

L’attenzione dei passanti è stata catturata dalla silhouette bassa, allungata e con una carrozzeria che riporta alla mente quella di una mini vettura da corsa delle epoche passate. Lo strano veicolo ha attraversato un incrocio, transitando sulle strisce pedonali e sui binari del tram. Tutto lascia pensare che si tratti di un prototipo sperimentale, magari dotato di soluzioni tecniche all’avanguardia. Come mai sta girando per le strade di Torino? Pur non assomigliando a una tradizionale auto, tutto lascerebbe pensare a un veicolo elettrico particolare, magari con pannelli solari, un mezzo testato nel caos cittadino per attività specifiche oppure un prototipo che anticipa una futura tecnologia che cambierà la mobilità.

Dal filmato non si può evincere lo scopo e nemmeno stabilire con assoluta certezza marca, modello e funzione. Nei contesti urbani occorrerebbe sempre avere delle autorizzazioni per una circolazione sicura che non dovrebbe mettere a rischio gli altri utenti della strada. Nel corso del tempo si sono registrate numerose sperimentazioni nel ramo elettrico, ma in questo caso non ci sono elementi sufficienti per collegare questo veicolo a uno specifico costruttore. Il protagonista a bordo si sarà sentito come in un film di fantascienza.

Progetto top secret

Di solito vi sono degli studi universitari che portano alla nascita di vetture di piccole dimensioni che potrebbero lasciare un segno nell’industria 2.0. Ne abbiamo recensiti diversi che hanno ottenuto anche importanti primati, come la monoposto elettrica che sembrava un go-kart. Un gruppo di studenti svizzeri del Politecnico federale di Zurigo (ETH) e della Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU), riuniti nell’associazione AMZ, ha stabilito il Guinness World Record per l’accelerazione da 0 a 100 km/h più fulminea al mondo con un’auto elettrica.

Il team dell’Academic Motorsports Club Zurich (AMZ) ha impiegato circa un anno per partorire un veicolo in grado di scattare da 0 a 62 miglia orarie (poco meno di 100 km/h) in soli nove decimi di secondo, o 0,956 secondi per l’esattezza, battendo il precedente record mondiale di 1,461 secondi stabilito nel settembre 2022 da un team dell’Università di Stoccarda. Servirebbero immagini più ravvicinate, un marchio riconoscibile o ulteriori informazioni sul luogo e sulle circostanze della ripresa per identificare la monoposto spuntata dal nulla nel cuore di Torino. Il piccolo bolide giallo e nero a forma di razzo ha trovato almeno il modo di farsi notare, movimentando una tranquilla giornata autunnale del capoluogo piemontese.