Mobilità sostenibile, smart e personalizzata: il noleggio che semplifica la vita

Fonte: 123RF Nuove soluzioni per il noleggio auto

Negli ultimi anni il modo in cui ci spostiamo è cambiato profondamente. Le persone e le aziende cercano soluzioni pratiche, versatili e sostenibili che possano adattarsi a ritmi di vita sempre più dinamici. E così, Europcar si conferma un punto di riferimento nel noleggio auto e veicoli commerciali leggeri, grazie a un’esperienza di oltre 75 anni e a una presenza capillare in oltre 130 Paesi.

In Italia, con oltre 130 uffici distribuiti tra aeroporti e centri cittadini, Europcar propone un servizio accessibile, studiato con cura per chi ha bisogno di un mezzo affidabile, disponibile nel momento giusto e per il tempo necessario. Il parco auto è ampio e aggiornato, con modelli delle principali case automobilistiche e una crescente presenza di veicoli elettrici. Una proposta che si adatta a esigenze diverse, senza forzature né soluzioni standardizzate.

Fonte: EuropCar

Servizi pensati per il lavoro

In ambito professionale, ogni dettaglio può fare la differenza. E per chi viaggia spesso, l’efficienza è fondamentale. Europcar lo sa bene e ha costruito un’offerta dedicata al Business Travel con soluzioni flessibili, costruite appositamente per facilitare gli spostamenti di manager e dipendenti in modo semplice e affidabile.

Da qui l’esigenza di predisporre pacchetti aziendali che includano diverse opzioni di durata e chilometraggio, adattabili ai diversi profili di utilizzo. Le tariffe sono chiare, senza sorprese, e i servizi accessori mirano a ridurre i tempi morti. In aeroporti strategici come Fiumicino e Malpensa è inoltre attivo il servizio deskless, che permette di ritirare il veicolo prenotato senza passare dal banco. Un vantaggio concreto, soprattutto per chi ha tempi stretti e viaggia spesso per lavoro.

Le aziende che operano all’estero, invece, possono inoltre contare su pacchetti Cross Border, disponibili in oltre 60 Paesi, che offrono soluzioni di noleggio all-inclusive, per viaggiare in totale sicurezza e serenità durante le trasferte al di fuori dei confini nazionali.

Una flotta aziendale più flessibile

Non tutte le aziende hanno le stesse necessità. Alcune devono gestire picchi stagionali, altre avviano progetti temporanei o stanno rivedendo le proprie politiche di mobilità. Per queste realtà, Europcar ha sviluppato un’offerta Medium Term, che consente di noleggiare un veicolo per più mesi, con la massima flessibilità.

Si può scegliere tra tre diversi pacchetti, senza versare anticipi o penali in caso di restituzione anticipata. Il canone mensile è fisso e include tutto: manutenzione ordinaria, assistenza e, se necessario, un veicolo sostitutivo. Una formula che permette alle aziende di pianificare con maggiore precisione i costi, senza rinunciare alla qualità del servizio.

Una mobilità sostenibile

L’attenzione alla sostenibilità è sempre più centrale nelle scelte di mobilità. Europcar ha investito dunque in questa direzione, ampliando la propria offerta di veicoli Full Electric e Plug-in Hybrid. Dalle city car ai SUV, passando per le berline e i modelli di fascia alta come Tesla Model 3 e Model Y, la gamma a zero emissioni è ideale per chi cerca prestazioni e responsabilità ambientale.

I veicoli elettrici vengono consegnati con la batteria carica e con un’autonomia fino a con 600 km, includono il cavo per la ricarica da colonnina e possono essere restituiti senza obbligo di ricarica. Per facilitare l’esperienza di guida, ogni vettura dispone di un QR code impresso sul portachiavi che dà accesso a una guida digitale con istruzioni sul modello, suggerimenti per l’uso e un Travel Planner per pianificare tempi e soste. Le aziende possono inoltre monitorare le emissioni della propria flotta Europcar grazie a un sistema di e-reporting integrato.

Il noleggio diventa semplice

La scelta di un’auto a noleggio oggi significa poter contare su un servizio flessibile, trasparente e tecnologicamente aggiornato. Europcar garantisce tutto questo, combinando una rete capillare, una flotta diversificata e un’assistenza puntuale. L’obiettivo è rispondere a esigenze reali con soluzioni pratiche, evitando complicazioni e rigidità.

Di fronte a un privato che ha bisogno di un’auto per pochi giorni o a un’azienda alla ricerca di un partner affidabile per la gestione della propria mobilità, l’approccio è non cambia: costruire un’esperienza centrata sulla persona, accessibile e ben organizzata. Perché oggi, più che mai, muoversi bene significa scegliere con consapevolezza. E farlo in modo semplice.