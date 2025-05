Fonte: 123RF Dalla Spagna arriva l'allarme sugli incidenti con i monopattini

La crescente diffusione dei monopattini elettrici come mezzo di spostamento in città, per una micromobilità a zero emissioni, rappresenta un’importante risorsa contribuendo a ridurre l’utilizzo delle auto nei centri urbani. Ci sono, però, alcuni aspetti negativi da considerare e su cui sarà necessario intervenire. L’aumento dell’utilizzo dei monopattini, infatti, si traduce anche in un aumento degli incidenti, con conseguenze spesso molto gravi per gli utenti.

A lanciare un messaggio allarmante in merito alla questione è un’indagine del magazine spagnolo Hybridos y Electricos che ha raccolto la testimonianza di Jorge Ángel, un infermiere che ha scelto i social network per tentare di sensibilizzare su un argomento sempre più attuale. L’appello si accompagna a statistiche preoccupanti. In Spagna, infatti, gli incidenti che coinvolgono i monopattini elettrici sono in netto aumento e, di conseguenza, stanno aumentando anche i feriti e i morti.

Incidenti in aumento

Secondo quanto affermato dall’infermiere, si sta registrando un consistente incremento dei ricoveri in ospedale dovuti a cadute e incidenti durante l’uso di monopattini elettrici (e altri veicoli per la micromobilità). Il commento di Jorge Ángel non lascia spazio a interpretazioni: “Ho visto più ricoveri per monopattini che per motociclette in due anni in terapia intensiva“.

Si tratta, è evidente, di un tema di grande attualità e in Spagna, nel corso di quest’anno, si prevede di rendere obbligatorio l’utilizzo del casco per chi guida i monopattini elettrici, con l’obiettivo di ridurre, il più possibile, le conseguenze di eventuali incidenti. Altri provvedimenti sul tema riguardano il divieto al trasporto di un passeggero e l’obbligo di utilizzo di elementi luminosi o riflettenti.

Anche in Italia la questione è sempre all’ordine del giorno, soprattutto considerando le ultime novità del Codice della Strada in tema di monopattini elettrici, veicoli che dovranno avere anche una targa identificativa. La necessità di una maggiore sicurezza è oramai evidente: i rischi legati all’uso di questo tipo di veicoli sono elevati, soprattutto in assenza di un quadro normativo chiaro che tuteli sia chi utilizza i monopattini che gli automobilisti e i pedoni.

Numeri preoccupanti

Hybridos y Electricos, oltre ad aver riportato la testimonianza dell’infermiere spagnolo, ha citato anche alcuni dati forniti da Mapfre, compagnia assicurativa che opera anche in Italia. Secondo questi dati, nel corso del 2024 sono stati registrati 396 incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici. Questi incidenti hanno causato il decesso di 14 persone.

Gli incidenti che hanno coinvolto veicoli per la micromobilità sono aumentati del 23% rispetto a quanto registrato nel corso del 2023. In totale, inoltre, sono stati registrati 240 feriti (di cui 102 gravi). In Spagna, come in Italia, è, quindi, sempre più importante intervenire per poter garantire una maggiore sicurezza negli spostamenti.

Sarà necessario attendere i prossimi mesi per valutare l’effetto degli interventi mirati a incrementare la sicurezza degli spostamenti con veicoli come monopattini elettrici. In ogni caso, questo tipo di mezzi di trasporto continuerà a essere molto diffuso e potrebbe diventare sempre più un riferimento per i piccoli spostamenti quotidiani, soprattutto nelle grandi città dove il traffico e il numero eccessivo di auto sono grandi problemi.