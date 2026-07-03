Un uomo è stato fermato mentre, in monopattino, cercava di raggiungere Milano percorrendo l'autostrada A1. Fermato, aveva anche degli stupefacenti con sé

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iStock L'uomo voleva andare a Milano con un monopattino elettrico

Un ventiseienne è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Bologna mentre procedeva in monopattino elettrico sulla A1 con l’obiettivo di raggiungere Milano. Durante il fermo, l’uomo è stato trovato con addosso diversi grammi di stupefacenti. La notizia, riportata dalla stampa nazionale, ha dell’incredibile anche se, fortunatamente, il caso si è concluso senza alcun incidente. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli sulla questione.

Cosa è successo

Il caso è avvenuto nei giorni scorsi quando un uomo di ventisei anni è stato avvistato sull’Autostrada A1 con il suo monopattino elettrico, con l’obiettivo di raggiungere Milano. Diversi automobilisti, dopo aver visto l’uomo spostarsi lungo la tratta autostradale con il piccolo mezzo elettrico, hanno allertato la Polizia Stradale, intervenuta rapidamente per completare il fermo.

L’operazione non è stata semplice, per via delle difficoltà legate alla circolazione di auto ad alta velocità lungo la A1. In aggiunta, dalle ricostruzioni, sembrerebbe che l’uomo, che, come detto, è stato trovato in possesso di diversi grammi di sostanze stupefacenti (due involucri con poco più di 20 grammi di droga, tra hashish e marijuana), abbia offerto una scarsa collaborazione agli agenti, sembrando incurante dei rischi legati alla circolazione in autostrada con un monopattino elettrico (chiaramente vietata dal Codice della Strada).

Gli agenti della Polizia Stradale, però, sono riusciti a deviare la corsa dell’uomo, completando il fermo in una piazzola di sosta, senza alcuna conseguenza sulla circolazione. Il fermato ha confermato di “avere fretta” e di voler raggiungere Milano il prima possibile. Senza alcuna logica, però, per raggiungere la città lombarda, l’uomo ha ben pensato di prendere l’autostrada quando avrebbe potuto utilizzare un semplice collegamento via treno, portando con sé il monopattino (ora sequestrato dalla Stradale).

Non è chiaro se il monopattino fosse modificato, come avvenuto con altri mezzi simili fermati in passato, oppure se si trattasse di un veicolo regolare.

Scattano le sanzioni

L’uomo fermato è un cittadino di origine africana, anche se non ci sono informazioni in merito alla sua effettiva residenza. In ogni caso, il fermo ha portato alla notifica di un decreto della Questura di Reggio Emilia con la revoca delle condizioni di accoglienza. In aggiunta, sono scattate le sanzioni previste per la guida in autostrada con un monopattino elettrico. Oltre alla violazione del Codice della Strada, ci sono altre sanzioni da tenere in considerazione. L’uomo, infatti, è stato denunciato per possesso di stupefacenti. Gli agenti effettueranno ora delle verifiche per approfondire la questione.

Dove si può circolare con i monopattini elettrici

Come previsto dal nuovo Codice della Strada, la circolazione con monopattini elettrici è consentita esclusivamente lungo le strade urbane dove è previsto un limite di velocità di 50 km/h. Non è possibile circolare su altre strade e, a maggior ragione, non si può prendere l’autostrada con un monopattino. Per maggiori dettagli in merito consigliamo di consultare l’approfondimento sulle strade dove si può circolare in monopattino che chiarisce anche dove non è possibile circolare.