iStock Percorre la Fi-Pi-Li in monopattino e senza casco

Sul perché il monopattino sia preferibile alle tante altre soluzioni di mobilità ognuno avrà la sua personale risposta. Qualcuno lo considera un alleato imbattibile tra le vie cittadine, soprattutto nelle ore di punta, quando la scure del traffico si abbatte sui poveri automobilisti, qualcun altro lo vede come un simbolo nella lotta contro l’inquinamento.

Poi sulle prime pagine dei giornali capita di imbattersi in storie così assurde da sfidare la logica: in Toscana, hanno ripreso un uomo mentre percorreva la Fi-Pi-Li, la superstrada che collega Firenze, Pisa e Livorno, a bordo di un monopattino. E come se non ci fosse da ridire sulla sicurezza, era pure privo di casco. Increduli davanti alla scena, alcuni conducenti hanno tirato fuori lo smartphone così da documentare l’accaduto. Il tempo del passaparola e il caso è deflagrato.

In monopattino sulla superstrada

Nella mattinata di lunedì 16 novembre, l’uomo è stato avvistato sulla Fi-Pi-Li in direzione Firenze, lungo una strada percorsa quotidianamente da migliaia di auto e mezzi pesanti. Sulla pagina Facebook I Dannati della Fi-Pi-Li sono comparse due segnalazioni: il gruppo è frequentato dagli automobilisti che percorrono abitualmente la superstrada e si scambiano informazioni sul traffico e sugli imprevisti lungo il tragitto.

Il primo avvistamento è avvenuto tra Santa Croce sull’Arno e San Miniato, il secondo nel tratto compreso tra San Miniato ed Empoli Ovest. Entrambi i video mostrano l’uomo in viaggio sulla banchina, a pochi metri dalle automobili. In una delle registrazioni si vede anche l’uomo spostarsi con il mezzo da una piazzola di sosta verso la carreggiata.

Sui luoghi di partenza e destinazione è buio totale. Di certo, la scelta del percorso lo ha esposto a rischi considerevoli, data peraltro la differenza di velocità rispetto agli altri veicoli. Un conducente che si fosse trovato improvvisamente davanti il monopattino avrebbe avuto poco margine di reazione.

Cosa dispone il Codice della Strada

Sulla Fi-Pi-Li, classificata come strada extraurbana secondaria, si può viaggiare fino a 90 km/h, anche se in alcuni tratti il limite scende a 70 km/h. Velocità ben diverse da quelle raggiungibili con un monopattino elettrico, la cui presenza sulla carreggiata può mettere in difficoltà gli automobilisti.

Del resto, il Codice della Strada spazza via ogni dubbio: i monopattini elettrici possono circolare soltanto sulle strade urbane, rispettando le condizioni stabilite dalla normativa. Le strade extraurbane, come la Fi-Pi-Li, sono escluse.

Dalle immagini emergono anche altre possibili irregolarità. Il conducente viaggiava a capo scoperto, nonostante l’obbligo del casco, e il mezzo sembrerebbe sprovvisto del contrassegno identificativo previsto dalla legge. Su quest’ultimo punto, però, le riprese non consentono di arrivare a conclusioni definitive.

Un precedente sulla stessa superstrada

Un precedente risale al 2023, sempre nella zona di San Miniato, dove un’altra persona era stata immortalata mentre percorreva la Fi-Pi-Li in monopattino. Le immagini avevano raggiunto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che aveva condiviso la segnalazione sui social nel periodo precedente alla riforma del Codice della Strada.

Quanto all’episodio del 16 novembre, non risultano al momento informazioni su eventuali interventi della Polizia o provvedimenti nei confronti dell’uomo. Restano i due filmati pubblicati in rete, testimonianza di una condotta vietata che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori di qualche commento sui social.