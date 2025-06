IPA Nuovo ruolo per Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo va alla McLaren. La notizia arriva senza un comunicato ufficiale e, per ora, senza dichiarazioni da parte degli interessati ma è stata confermata dai documenti pubblicati nel registro Companies House del Regno Unito. Dal 27 giugno 2025, infatti, Montezemolo ha assunto il ruolo di “Director” di McLaren Group Holdings Limited, azienda che ha tra le sue controllate McLaren Automotive. Il manager, quindi, entrerà a far parte del CdA della holding. Andiamo a fare il punto su questa sorprendente notizia destinata, inevitabilmente, a caratterizzare le cronache del mondo dei motori, soprattutto per quanto riguarda Formula 1 e motorsport, nel corso delle prossime settimane.

Un grande ritorno

La notizia rappresenta un grande ritorno per Montezemolo, alla guida di Ferrari dal 1991 e fino al 2014, quando è avvenuto il passaggio di consegne con Sergio Marchionne. Il manager, che recentemente ha commentato la situazione della produzione auto in Italia, è stato uno dei grandi protagonisti delle vittorie della Casa di Maranello in Formula 1 e ora si lega a una delle rivali storiche dell’azienda italiana, soprattutto negli anni delle sfide tra Schumacher e Hakkinen. Resta da capire quale sarà il suo ruolo effettivo e in che modo Montezemolo, che oggi ha 78 anni, sarà coinvolto nelle attività della nuova holding. Le ipotesi sono tante.

Il brand McLaren è, chiaramente, un marchio molto forte per il settore automotive ma ha bisogno di una nuova strategia, in modo da poter sostenere una crescita importante nel settore delle supercar stradali. Montezemolo potrebbe essere coinvolto, su vari livelli, per lo sviluppo della gamma McLaren e per sostenere un nuovo posizionamento del marchio a livello globale. Per il momento, non ci sono indicazioni, invece, in merito a un possibile coinvolgimento diretto del manager nelle attività legate alla Formula 1, nonostante la sua grande esperienza nel settore. Bisognerà attendere le prossime settimane (e un comunicato ufficiale che, al momento, non c’è ancora) per avere le idee più chiare su quello che sarà il futuro di Montezemolo in McLaren. Il manager, ricordiamo, è stato avvistato nel paddock del GP di Formula 1 del Bahrain nei mesi scorsi.

Le parole di Montezemolo

Ansa ha pubblicato una breve dichiarazione di Montezemolo che ha commentato: “Il mio cuore è e resterà sempre rosso, sono diventato membro del consiglio di amministrazione di McLaren Automotive che produce auto stradali, e non si occupa di Formula 1“.

Un progetto ambizioso

McLaren Group Holdings Limited è stata fondata di recente da parte di CYVN Holdings (fondo sovrano di Abu Dhabi) che ha acquisito la sezione automotive di McLaren e ha una partecipazione nella divisione Racing. La nuova holding, tra le sue attività, ha anche il compito di supervisionare l’attività di McLaren Automotive che si occupa dello sviluppo di vetture sportive ad alte prestazioni, come la nuova hypercar presentata nei giorni scorsi. Dai documenti apparsi nel registro Companies House, oltre a Montezemolo, ci sono altri nove manager (Mariam Mohammed Saeed Hareb Almheiri, Jassem Mohamed Obaid Bu Ataba Alzaabi, Nicholas Paul Collins, Michel Marie Alain Combes, Torsten Muller-Otvos, Kaj-Erik Relander, Pierre-Yves Claude Ernest Roussel e Paul Steven Walsh) che, a vario titolo, andranno a regolare le attività della holding. Per maggiori dettagli, sia in merito alle attività di McLaren Group Holdings Limited sia sul ruolo dello stesso Montezemolo, sarà necessario attendere i prossimi giorni e un probabile comunicato ufficiale che dovrebbe chiarire tutti i dubbi.