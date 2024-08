Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Car Vertical La Fiat 500 di Lupin, una delle auto più famose del cinema

La Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia riapre i battenti. Dal 28 agosto al 7 settembre la Serenissima si prepara a raccontare le emozionanti storie dei film in gara per aggiudicarsi il Leone d’Oro. Ovviamente, accanto ad attori e attrici, insieme alle musiche delle colonne sonore, una parte importante della settima arte è stata scritta dalle automobili che hanno solcato le pellicole con fascino e carisma. Sono tantissime quelle che si sono iscritte all’immagine collettiva di tutti quanti: dall’Autobianchi Bianchina di Fantozzi, all’iconica DeLorean di Ritorno al Futuro, fino al Maggiolino “tutto matto”. E queste sono soltanto alcune dei nomi noti, ma ce ne sono tante altre.

Tre auto famose nel cinema

Tramite una meticolosa ricerca e analisi dei brand automobilistici e dei modelli più riconoscibili nel mondo del cinema, carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, rivela l’identikit di tre delle auto più famose del grande schermo, sottolineando come ciascuna di esse abbia lasciato un’impronta indelebile nella cultura cinematografica. Due sono icone di massa, due vetture osannate perché di grandissima diffusione, l’altra è un’auto moderna ma che ha già lasciato il segno nel libro delle quattro ruote.

La Fiat 500 di Lupin

La Fiat 500 F gialla è la compagna di avventure di Arsenio Lupin, insieme a Fujiko e Zenigata, in Lupin III. La piccola torinese è un’auto che ha lasciato un forte impatto nella storia, diventando nel corso degli anni un’icona di stile. Ancora oggi è molto amata dagli italiani (e non solo), che prendono in considerazione le vetture di Fiat, non soltanto nel nuovo, ma anche nell’usato. Le Fiat 500 cercate su carVertical sono in media del 2014 e ben il 2,80% di queste riporta il contachilometri manomesso, con una media di 46.896 km percorsi. Inoltre, il 23,88% ha riportato nel corso degli anni danni.

L’Audi e-Tron GT di Iron Man

Tutti gli appassionati dei comic-film conoscono Iron Man e quanto questo personaggio sia un vero appassionato di motori. E proprio in Avengers Endgame, Tony Stark si presenta alla guida di un’affascinante sportiva elettrica quale è l’Audi e-Tron GT. L’elettrico è il mezzo del futuro, ma anche del presente, dato che in molti si affidano già al mercato dell’usato. Lo dimostrano i dati di carVertical, che nel mese di giugno ha registrato un’impennata di ricerche di veicoli elettrici. In particolare, il modello Audi e-Tron utilizzato da Robert Downey Jr. nella serie, cercato sulla piattaforma è in media del 2020 e solamente l’1,17% riporta il contachilometri truccato, con una media di 43.937 km percorsi. Tra tutte le ricerche, solamente il 22,55% delle auto ha riportato danni.

La Mini di “The Italian Job”

“The Italian Job” è un film del 2003, dove il protagonista Charlie Croker decide insieme alla sua banda di vendicarsi del traditore Steve, svaligiando il furgone blindato con i lingotti d’oro, rubati precedentemente da un palazzo di Venezia. Il colpo riesce e per la fuga vengono utilizzate tre Mini Cooper modificate. Le Mini ricercate su carVertical hanno un’età media di 10 anni e ben il 42,80% ha riportato nel corso del tempo danni. Inoltre, il 6,78% riporta il contachilometri truccato, con una media di 42.320 km percorsi.