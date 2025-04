Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Senza casco, assicurazione e patente: mega multa per motociclista

Nel tranquillo comune di San Lazzaro di Savena, ameno luogo nei dintorni di Bologna, un recente episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza del rispetto del Codice della Strada e sulle gravi conseguenze derivanti dalla sua violazione. Due giovani, uno appena maggiorenne e l’altro minorenne, entrambi residenti nella cittadina, sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia Locale mentre si muovevano in sella a un motociclo da enduro in totale spregio delle normative vigenti. Cosa è successo? Vediamo.

Il caso che fa discutere

L’intercettazione è avvenuta lungo la trafficata via Emilia, precisamente all’altezza dell’incrocio con via della Fornace. Già a un primo sguardo, l’assenza del casco protettivo indossato dai due ragazzi ha destato l’attenzione degli agenti. Un controllo più approfondito ha poi rivelato una serie di infrazioni ben più gravi, mettendo in luce una pericolosa negligenza nei confronti delle regole fondamentali per la sicurezza stradale e la legalità della circolazione.

Il motociclo su cui i due giovani viaggiavano è risultato essere completamente privo di targa, una mancanza che ha immediatamente fatto scattare ulteriori verifiche. Gli accertamenti successivi hanno confermato il sospetto più allarmante: il veicolo non era stato regolarmente immatricolato. L’immatricolazione è un passaggio cruciale per l’identificazione del mezzo e del suo proprietario, oltre a essere un requisito indispensabile per la circolazione su strada pubblica.

Ma le irregolarità non si fermavano qui. Ulteriori controlli hanno infatti evidenziato che il motociclo era sprovvisto di copertura assicurativa. L’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) è obbligatoria per legge e rappresenta una tutela fondamentale per risarcire eventuali danni causati a terzi in caso di incidente stradale. Circolare senza assicurazione espone non solo a sanzioni amministrative, ma anche a gravi responsabilità economiche in caso di sinistro.

Nessuno aveva la patente

Come se non bastasse, nessuno dei due ragazzi era in possesso della patente di guida necessaria per condurre quel tipo di veicolo. La patente attesta l’idoneità e la conoscenza delle norme del Codice della Strada da parte del conducente, rappresentando una garanzia per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Guidare senza la licenza è una violazione seria che mette a rischio l’incolumità pubblica.

La somma di queste gravi infrazioni ha portato a conseguenze immediate e severe per i due giovani. Nei loro confronti è scattata una multa complessiva di oltre 6.500 euro per la violazione di diversi articoli del CdS. Questa sanzione pecuniaria, di importo considerevole, mira a sottolineare la gravità delle mancanze e a fungere da deterrente per comportamenti simili in futuro. Oltre alla multa, il motociclo è stato immediatamente posto sotto sequestro da parte della Polizia Locale. Il dissequestro potrà avvenire solo dopo la regolarizzazione della posizione del veicolo e il pagamento delle sanzioni.

La severità delle sanzioni applicate, con una multa elevata e il sequestro del motociclo, evidenzia l’impegno delle Forze dell’Ordine nel contrastare comportamenti irresponsabili che mettono a repentaglio la sicurezza stradale. Episodi come questo sottolineano l’importanza della consapevolezza e del rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti della strada, a partire dai più giovani. Prima di mettersi alla guida di qualsiasi veicolo, è fondamentale assicurarsi di essere in possesso dei requisiti necessari, che il mezzo sia in regola con le normative vigenti e che vengano adottate tutte le precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.