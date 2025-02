Il Motodays sbarca nuovamente a Roma dal 7 al 9 marzo. Tante le attività previste in una tre giorni che si preannuncia già ricca ed entusiasmante per gli amanti delle 2 ruote

Fonte: Ansa Motodays a Roma: il programma dell'evento

L’Italia è un Paese dove da sempre pulsa forte la passione per i motori a 2 e a 4 ruote. Alcuni dei marchi più importanti del mondo, infatti, sono nati nella nostra penisola. Pensiamo ad esempio a Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati e Lamborghini o ancora tra le moto e gli scooter a Piaggio, Aprilia, Ducati, Moto Guzzi e tanti altri. Tutta questa passione viene spesso incanalata in eventi che vengono organizzati nel nostro Paese.

In particolare per quanto concerne le due ruote, in Italia, ogni anno c’è grande fermento per l’EICMA che si organizza a Milano ormai da oltre 100 anni ed è considerata la più importante rassegna espositiva a livello mondiale. Questo però non è certo l’unico evento che si svolge sul nostro territorio. A Roma ad esempio, anche quest’anno andrà in scena il Motodays, giunto ormai alla sua 13a edizione.

Orari e biglietti

Dal 7 al 9 marzo 2025, presso Fiera Roma, si svolgerà il Motodays. Il tutto sarà ospitato da 4 padiglioni, su una superficie di 40.000 mq e sarà possibile vedere le ultime novità del mondo delle due ruote. Previsti anche test ride su strada e su terra in itinerari accompagnati. L’evento resterà aperto venerdì 7 marzo dalle 9:00 alle 19:00, sabato 8 marzo dalle 9:00 alle 20:00 e domenica 9 marzo dalle 9:00 alle 18:00. Per acquistare il biglietto bisogna recarsi sul sito Vivaticket. Il costo dell’intero è di 17,50 euro e poi ci sono varie tipologie di ridotto che potrete consultare sul sito.

C’è anche la possibilità di fare il biglietto on-site al costo di 18 euro. Avranno diritto al biglietto gratuito, invece, i bambini sino a 12 anni non compiuti e diversamente abili con un solo accompagnatore, presentando un documento di invalidità (100%) presso le biglietterie. Solo l’8 marzo e solo le donne, iscrivendosi alla community “Motociclista Sostantivo Femminile” su Facebook o su Instagram si avrà diritto a una scontistica dedicata. Si può inoltre entrare in moto parcheggiando gratuitamente all’ingresso Cargo Est.

Il programma

Il programma di questa tre giorni è davvero molto ricco e prevede tra le altre cose il Welcome Bikers, un luogo per presentazioni, incontri e workshop. C’è poi la Riding Experience dove è possibile provare oltre 1.600 moto e scooter e 3.000 e-bike. Presente poi l’E-Motion Arena, 1 palco interattivo e sostenibile posto nel cuore della Fiera che vedrà avvicendarsi ben 50 speaker e 10 panel di discussione.

Sabato e domenica invece saranno contraddistinti dalla 1.000 curve, una gara dove vince chi fa più curve. Spazio poi anche al Tour Guiding Team, qui un gruppo di motociclisti esperti ed istruttori accompagnerà chi lo vorrà in due percorsi giornalieri, lunghi circa 150 km scoprendo la provincia di Roma e del Lazio. Ultima attività, ma non certo per importanza, Motociclista Sostantivo Femminile, si tratta della community presente su Meta di motocicliste di Motodays che organizzano nella tre giorni un programma tematizzato tutto al femminile. Insomma è un evento decisamente molto ricco che prevede una grande affluenza. Il parcheggio esterno ha a disposizione oltre 7.000 posti auto. Stando al sito ufficiale della kermesse i visitatori in media sono maschi intorno ai 40 anni e provengono dal Lazio e dal sud Italia.