Auto a benzina e diesel avranno una seconda vita da ibride. L’Italia prepara le norme per la conversione dei motori tradizionali

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iStock L’Italia prepara le regole per la conversione dei motori termici

Il Ministero dei Trasporti ha esposto alla Commissione europea lo schema di decreto per l’omologazione dei kit di ibridizzazione dei veicoli già circolanti. Per le auto Euro 5 ed Euro 6 è prevista anche la trasformazione in plug-in, senza una modifica della classe ambientale. Una Euro 5 trasformata in ibrida non avrà i vantaggi normativi riservati alle vetture omologate secondo gli standard più recenti. Rendere ibridi i veicoli alimentati a benzina e a gasolio già circolanti rappresenterebbe una soluzione a tanti problemi.

Un’auto a benzina o diesel potrebbe ancora avere un futuro radioso, grazie all’elettrificazione. Non si tratta di sostituire il motore termico con uno elettrico, ma di associare all’unità a combustione interna una batteria, così che una vettura già immatricolata diventi un’ibrida. Non si tratta di un disegno utopistico per svecchiare il parco auto circolante, ma di uno schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasmesso alla Commissione europea per una valutazione.

Offerta totale

La conversione non riguarda solo le automobili, ma anche motocicli, ciclomotori, veicoli commerciali e mezzi pesanti, Partendo dalle auto, la trasformazione sarà praticabile per quelle a benzina o diesel con omologazione Euro 5 o Euro 6, a patto che siano state immatricolate da almeno 6 mesi. Non rientrano, invece, le vetture di interesse storico e collezionistico o quelle che hanno già subito modifiche rispetto alla configurazione originale, come nel caso delle trasformazioni a GPL o metano.

La misura traccia due strade: sistemi ibridi senza la possibilità di ricaricare la batteria dall’esterno o impianti plug-in, connessi a una presa di corrente, ma in entrambi i casi l’elettrificazione apporterà conseguenze positive sulla circolazione. La parte elettrica offrirà almeno un 5% di coppia disponibile in un determinato intervallo di funzionamento del motore termico. Non è previsto un aumento di potenza massima già omologata.

I kit omologati

La progettazione dei sistemi riguarderanno specifici modelli e dovranno avere una opportuna omologazione. I produttori dei kit dovranno presentare al ministero la documentazione tecnica, far verificare il funzionamento dell’impianto su un veicolo rappresentativo e garantire che anche gli esemplari prodotti rispettino i requisiti previsti. Batterie e componenti aggiuntivi non dovranno superare i limiti ammessi per l’auto. Se la trasformazione implicherà modifiche ai parametri relativi alla massa complessiva, al peso rimorchiabile o ai carichi massimi sugli assi, sarà necessario ottenere il nulla osta della Casa costruttrice.

L’installazione del kit omologato verrà eseguita da un’officina autorizzata dal produttore, che rilascerà una dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori. La procedura si chiuderà con una visita e una prova alla Motorizzazione, necessaria per verificare la regolarità della conversione e aggiornare la carta di circolazione.

Il via libera potrebbe arrivare nella primavera del 2027 e sino ad allora la Commissione e gli altri Paesi membri potranno presentare osservazioni sul testo. Senza obiezioni, il ministero potrà procedere con l’approvazione definitiva. Dovranno trascorrere i canonici 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e poi spetterà ai produttori lavorare sui kit specifici. Scopriremo i prezzi degli impianti perché il successo dell’operazione potrebbe dipendere principalmente da questo aspetto. L’ibridizzazione delle auto termiche rappresenterà una soluzione economicamente conveniente? Ad oggi è impossibile fare delle previsioni.