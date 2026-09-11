A Zoppola un motorino contromano si è schiantato contro una Volkswagen T-Roc. Il conducente è rimasto ferito e i controlli hanno fatto emergere un’altra irregolarità

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Scontro motorino - SUV: emerge un altro problema

Un ingresso dalla direzione sbagliata, poi lo schianto contro una Volkswagen T-Roc. È successo nel pomeriggio di martedì 8 settembre a Zoppola, in provincia di Pordenone, dove un incidente avvenuto nel sottopasso di via Ponte Meduna ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e il trasporto in ospedale del conducente del ciclomotore. Ma gli accertamenti sul mezzo hanno fatto emergere anche un’altra irregolarità: il motorino era privo di assicurazione ed è stato sequestrato.

L’ingresso nel sottopasso dalla direzione sbagliata

La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Pordenone intervenuti sul posto. Il conducente del ciclomotore, un uomo di 44 anni residente a Casarsa della Delizia, aveva imboccato via Ponte Meduna procedendo contromano.

Il mezzo ha quindi continuato la propria marcia all’interno del sottopasso, fino a trovarsi sulla traiettoria della Volkswagen T-Roc che stava percorrendo regolarmente la strada. A quel punto si è verificato lo scontro. L’impatto ha coinvolto la fiancata del SUV. Sul posto sono così scattati gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare le condizioni delle persone coinvolte.

La Volkswagen T-Roc coinvolta nello scontro

Alla guida della Volkswagen c’era un uomo di 50 anni, residente a Chions. Nel SUV non viaggiava soltanto il conducente: a bordo si trovava anche un passeggero, un 45enne residente nello stesso comune. Per entrambi, fortunatamente, l’incidente non ha comportato conseguenze fisiche. La situazione è stata invece diversa per chi si trovava sul ciclomotore.

Il mezzo a due ruote viaggiava infatti con due persone. Il conducente, 44 anni, era accompagnato dal 45enne. La diversa posizione dei tre occupanti dei veicoli ha fatto sì che le conseguenze dello scontro si concentrassero sul guidatore del motorino.

Il conducente del motorino portato in ospedale

Il 44enne è rimasto ferito nell’incidente ed è stato affidato ai soccorritori, che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Pordenone per le cure del caso. Il passeggero del ciclomotore, 45 anni e residente a Chions, è invece rimasto illeso. Nessuna conseguenza fisica è stata registrata neppure per il conducente della T-Roc.

Dopo l’intervento dei soccorsi, l’attenzione dei carabinieri si è concentrata anche sui mezzi coinvolti. Ed è proprio durante questi controlli che è emerso l’elemento destinato ad avere conseguenze amministrative per il proprietario del ciclomotore.

Il ciclomotore era senza assicurazione

Il mezzo a due ruote è risultato infatti senza assicurazione. Una circostanza che ha portato al suo sequestro, aggiungendo un secondo fronte alla vicenda oltre a quello legato all’incidente. Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo dagli operatori intervenuti a Zoppola.

La misura è arrivata nell’ambito degli accertamenti effettuati dopo lo scontro con la T-Roc. La ricostruzione dei Carabinieri individua quindi nella marcia contromano la dinamica che ha portato all’impatto, mentre il controllo successivo ha fatto emergere la mancanza della copertura assicurativa. Due aspetti distinti della stessa vicenda, accertati dopo l’incidente avvenuto nel sottopasso di via Ponte Meduna.

Insomma, si può dire oltre al danno la beffa, anche se la negligenza non è mai perdonata. Specie per gli utenti della strada. La copertura assicurativa è obbligatoria e se ne capisce la sua importanza specialmente quando succedono dei sinistri. Questa storia docet.