Motorvalley è la nuova serie italiana con Luca Argentero e Giulia Michelini che arriverà su Netflix nel corso del prossimo mese di febbraio 2026 con 6 episodi

Netflix Motorvalley arriverà il 10 febbraio 2026

Il prossimo 10 febbraio il catalogo di contenuti di Netflix, piattaforma di riferimento per il settore dello streaming, si arricchirà con una nuova miniserie italiana dedicata al mondo dei motori. Si tratta di Motorvalley che, già dal nome, mette subito in chiaro quale sarà il tema principale della serie. La nuova produzione vede Luca Argentero e Giulia Michelini tra i protagonisti.

Il progetto è sicuramente molto interessante ma, almeno per il momento, è accompagnato solo da pochi dettagli. La serie porterà lo spettatore nel mondo delle corse italiano e potrebbe, quindi, essere un “must watch” per tutti gli appassionati. Ecco quali sono tutte le informazioni disponibili e il primo trailer del progetto.

I primi dettagli

Motorvalley è una miniserie composta da 6 episodi. Le informazioni disponibili sono poche ma ci aiutano già a capire l’impostazione del racconto e, soprattutto, il tema principale della produzione, dedicata al mondo dei motori e delle corse e al loro impatto sulla vita dei protagonisti.

Prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay, la serie racconterà la storia di Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) che, nonostante le difficoltà delle loro vite, conservano un amore particolare per le auto e l’adrenalina.

Non è la prima volta che Netflix punta su tematiche legate ai motori per la realizzazione di una serie. Questa volta, però, la scelta è ricaduta sull’Italia e la produzione, quindi, diventa ancora più interessante, anche per via del titolo che richiama l’iconica Motor Valley, l’iconica area dell’Emilia-Romagna, tra le province di Modena, Bologna, Reggio Emilia, Parma e Ferrara.

La serie viene descritta da Netflix in questo modo:

Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Motorvalley è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.

Il progetto è stato creato da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere; diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci e scritta da Francesca Manieri, Matteo Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Straniero e Erika Z. Galli. Il cast completo comprende Luca Argentero, Giulia Michelini, Caterina Forza, Giovanna Mezzogiorno, Davide Donin, Ivano Chinali, Giuseppe Spata, Giancarlo Previati, Diego Ribon, Stefano Abbati, Leonardo Bianconi, Simonetta Solder, Andrea Montovoli, Simone Tonoli e Alberto Naska.

Il trailer

Per il momento, Netflix ha pubblicato solo un breve teaser trailer della serie (che riportiamo qui di sotto), con pochi secondi che mostrano alcune sequenze di Motorvalley e confermano il legame, particolarmente stretto, con il mondo delle corse e dei motori. Per saperne di più bisognerà attendere le prossime settimane, con l’arrivo di un trailer più dettagliato e ricco, e poi il prossimo 10 febbraio con la pubblicazione degli episodi sulla piattaforma. Naturalmente, per seguire la serie basterà avere un qualsiasi abbonamento a Netflix.