Dalla provincia di Monza e Brianza arriva un nuovo caso che ha dell'incredibile: una donna guidava senza patente, assicurazione e revisione

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Più di 7 mila euro di multe

Una cittadina peruviana residente a Monza è stata protagonista di una serie di illeciti alla guida e ora dovrà pagare ben 7.400 euro di multa. Un semplice controllo da parte della Polizia locale di Brugherio ha fatto luce su un illecito davvero particolare.

L’assenza dell’assicurazione e la mancata revisione per il veicolo, infatti, si sommano alla guida senza patente, per una combinazione di violazioni del Codice della Strada che non può che essere sanzionata con una multa molto salata.

Andiamo a riepilogare quanto accaduto e a evidenziare quali sono state tutte le violazioni che hanno portato all’emissione della maxi-multa.

Un illecito multiplo

A riportare il caso è la sezione dedicata alla provincia Monza e Brianza de Il Giorno. Il caso è stato definito come una vera e propria “bomba” dell’illecito. La donna, infatti, circolava con la sua vettura senza avere la patente (che era stata revocata in passato) oltre che senza assicurazione obbligatoria per il veicolo e senza aver effettuato la revisione, con il termine ultimo per il controllo che era già scaduto.

La vettura, inoltre, non apparteneva alla donna ma a un altro cittadino peruviano, residente a Cologno Monzese. In alcuni casi, la guida di un’auto di un’altra persona può portare a una sanzione. Il controllo effettuato dalla Polizia locale ha portato, oltre a una serie di multe, anche al fermo e al sequestro del veicolo, eventualità inevitabili in questo contesto di violazioni davvero uniche (almeno se considerate tutte insieme).

Ricordiamo che la guida senza assicurazione, vietata dalla normativa, rappresenta un illecito molto pericoloso. La mancanza della copertura RC comporta, infatti, una serie di rischi aggiuntivi in caso di incidente. Discorso simile per la revisione, che segue tempistiche ben precise per tutte le vetture e rappresenta un controllo obbligatorio da effettuare periodicamente. Sul tema, segnaliamo che ci sono una serie di proposte, a livello europeo, per una modifica delle regole che, però, non elimineranno l’obbligo di revisione periodica.

Una multa salatissima

Le sanzioni legate agli illeciti commessi dalla cittadina peruviana si sommeranno, fino ad arrivare a un importo totale di circa 7.400 euro. In aggiunta, per il proprietario del veicolo è stato avviato il procedimento per incauto affidamento, considerando che la conducente non aveva la patente. Lo stesso dovrà anche pagare la sanzione per via della mancanza della copertura assicurativa obbligatoria (senza una copertura RC, infatti, il veicolo non poteva circolare). Ricordiamo che poche settimane fa una sanzione simile è arrivata a un uomo che guidava un camion. Il caso è molto simile, con una serie di illeciti che, combinati, hanno portato a un incremento dell’importo della sanzione.

Per evitare sanzioni e rispettare il Codice della Strada, naturalmente, è necessario avere la patente di guida e, quindi, essere autorizzati alla guida. Il possesso del documento, però, non è sufficiente. Anche il veicolo deve essere in regola e deve avere una copertura RC attiva oltre che deve aver effettuato i controlli di revisione, se previsti dall’età del veicolo. Anche una sola mancanza tra queste farà scattare una sanzione inevitabile.