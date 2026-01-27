Multe, autovelox e incassi record: nel 2025 gli italiani hanno versato quasi 1,9 miliardi ai comuni, tra cali, picchi regionali e 142 euro di media a cittadino

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Quanto hanno spendono all'anno gli italiani in multe: cifre elevate

Nel 2025 gli italiani hanno versato alle casse dei loro comuni quasi 1,9 miliardi di euro a titolo di multe stradali. Una cifra che, purtroppo, non è simbolo di ordine o sicurezza sulle strade, ma di un flusso costante di sanzioni che negli ultimi cinque anni ha superato gli 8,5 miliardi di euro. Tradotto in termini più concreti, vuol dire che ogni cittadino residente, neonati compresi, ha contribuito per una media di 142 euro: una cifra che pesa come un piccolo tributo imposto alla vita di tutti i giorni dei cittadini.

Un leggero calo c’è stato

I dati, diffusi dal Codacons, tracciano un quadro chiaro e al tempo stesso inquietante: nel 2025 le entrate degli enti locali per violazioni del Codice della strada si attestano a 1,89 miliardi, con una flessione del 4,4% rispetto al 2024, quando il gettito era stato di 1,98 miliardi. Un calo di 88 milioni di euro, che gli analisti dell’associazione non esitano a spiegare: non si tratta tanto delle novità introdotte dal nuovo Codice della strada a dicembre 2024, quanto piuttosto dei limiti imposti agli autovelox e dello spegnimento di molti apparecchi dopo le sentenze della Cassazione, che hanno dichiarato nulle le multe elevate con dispositivi non omologati. Un nodo, questo, che ancora oggi rimane irrisolto, lasciando molte amministrazioni locali in bilico tra legittimità e necessità di entrate.

A livello regionale, la mappa degli incassi racconta un’Italia a geometria variabile: la Lombardia si conferma la regina delle multe, con 455,8 milioni di euro, più del doppio della Toscana, seconda con 208 milioni, seguita dall’Emilia Romagna con 192 milioni. Al fondo della classifica, quasi simbolico, troviamo la Valle d’Aosta con soli 2,7 milioni. Una disparità che non sorprende, se si considera la concentrazione di traffico, autostrade e centri urbani densamente popolati al Nord rispetto alle regioni più piccole o meno popolate.

Le città con più multe

Lo scenario urbano aggiunge ulteriori sfumature: tra le grandi città con oltre 250mila abitanti, Milano guida la classifica con 169,7 milioni di euro, seguita da Roma con 118,7 milioni e Firenze con 64 milioni. E mentre i piccoli Comuni, sotto i 5mila abitanti, riescono a raccogliere 105 milioni, quelli tra 20mila e 60mila abitanti arrivano a 325 milioni, e le città di dimensione intermedia tra 60mila e 250mila residenti registrano 310 milioni. In sostanza, più grande è il Comune, più consistente è il gettito, ma anche più evidente diventa la vulnerabilità alle novità normative.

Il confronto con il 2024 rivela ulteriori dettagli interessanti. Tra le regioni, la Calabria registra il calo più marcato (-14,4%), seguita dal Lazio (-12,3%) e dalla Sicilia (-8,5%), mentre il Molise vede un incremento sorprendente del 62,9%, passando da 2,4 a 4 milioni, con crescite rilevanti anche in Sardegna (+22%) e Abruzzo (+19%). Tra le grandi città, Bari perde un quarto degli incassi (-25,4%), Palermo quasi un quinto (-19,5%), Roma quasi un quinto anche lì (-18,5%), mentre Firenze segna un incremento del 4,1%.

Guardando alla serie storica, emerge un trend che racconta la progressione di una vera e propria “tassa automobilistica”: nel 2021, ancora segnato dai limiti di circolazione imposti dall’emergenza Covid, le multe avevano fruttato 1,2 miliardi, salendo a 1,6 miliardi nel 2022, 1,77 miliardi nel 2023 e 1,98 miliardi nel 2024, prima di un leggero calo a 1,90 miliardi nel 2025. Un percorso che mostra come gli italiani abbiano contribuito costantemente, nel bene e nel male, a sostenere le casse degli enti locali attraverso il pagamento di contravvenzioni.