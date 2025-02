Fonte: 123RF Un guasto tecnico ha mandato in tilt i sistemi del Comune di Roma

Molte amministrazioni comunali prevedono delle agevolazioni sul parcheggio per auto elettriche e ibride (in particolare per le Plug-in che possono funzionare anche in modalità a zero emissioni). Si tratta di un incentivo in più che punta a sostenere la diffusione delle auto in grado di sfruttare un motore elettrico per muoversi in città, azzerando le emissioni nei centri urbani. Per chi vive nelle grandi città, quest’agevolazione rappresenta un motivo di grande rilevanza in fase di scelta dell’auto da comprare.

Il 2025, però, è iniziato con una brutta sorpresa per alcuni automobilisti. A Roma, infatti, diverse auto elettriche e ibride hanno ricevuto una multa per parcheggio senza ticket in posti auto contrassegnati dalla presenza di strisce blu (quindi posti a pagamento). Complessivamente, sarebbero circa mille le auto sanzionate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il successivo 8 gennaio.

L’arrivo delle multe ha creato non poca sorpresa negli automobilisti che, nonostante avessero un’auto esentata dal pagamento, hanno ricevuto una sanzione per non aver pagato la sosta sulle strisce blu. Le multe, però, non sono legate a una nuova strategia da parte dell’amministrazione locale. A chiarire la questione è stata Roma Servizi per la Mobilità, la società, nota anche con il nome Roma Mobilità, di Roma Capitale che si occupa della mobilità nelle aree del territorio del Comune di Roma. L’arrivo delle multe è legato a un problema tecnico.

Un problema tecnico

Come prevedibile, alla base dell’arrivo delle multe ai proprietari di auto elettriche e ibride è stato un guasto tecnico-informatico dovuto al mancato riconoscimento delle targhe. In sostanza, a causa del problema tecnico, non è stato possibile identificare le auto sanzionate come auto esentate dal pagamento del parcheggio sulle strisce blu. Gli addetti di ATAC non potevano verificare l’esenzione e, come da regolamento, hanno dovuto emettere le multe ai veicoli. Il problema è stato risolto in pochi giorni. Probabilmente, i tempi di risoluzione sono stati condizionati dal periodo in cui è stato registrato il guasto ovvero nella prima settimana dell’anno. Oltre al caos legato alle novità del Codice della Strada, quindi, per gli automobilisti romani c’è stata, a inizio 2025, un’altra questione che ha fatto aumentare la confusione in merito alle norme sulla mobilità in città.

Pagamenti annullati

La risoluzione dei problemi tecnici ha permesso di risalire all’elenco delle auto sanzionate ingiustamente. I proprietari dei veicoli in questione, quindi, stanno ricevendo una comunicazione che conferma l’errore e con cui viene chiarito l’annullamento della multa. Probabilmente, chi ha già effettuato il pagamento riceverà, in automatico, un rimborso. I dettagli legati alla gestione amministrativa della questione arriveranno a breve. Di certo, per i proprietari di auto elettriche e ibride che possono beneficiare delle esenzioni previste nel Comune di Roma non è cambiato nulla.

Come si legge sul sito di Roma Mobilità: “La normativa vigente (DGC 257, 281 e 299 del 2008) riserva – ai titolari di vetture a trazione elettrica – la facoltà di sostare gratuitamente in tutte le aree tariffate. Non è necessario esporre alcun contrassegno identificativo: per esercitare il diritto alla sosta gratuita per veicoli elettrici e ibridi è sufficiente inserire la targa del veicolo attraverso il Sistema Unico Digitale”. Tale sistema è accessibile tramite il sito romamobilita.it da cui è possibile ottenere tutte le informazioni relative alle esenzioni previste per quanto riguarda il parcheggio sulle strisce blu.