Con temperature sopra la media e nevicate sempre più rare, si è aperto un dibattito sui controlli della dotazione di pneumatici da neve

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iStock Pneumatici invernali, sulla Regina scattano le multe

La vigilanza stradale di Sala Comacina, in particolare lungo la SS340 “Regina” sul Lago di Como, ha messo in evidenza un problema serio per gli automobilisti. Lunedì pomeriggio a Laglio un controllo predisposto per verificare la corretta applicazione dell’ordinanza ministeriale relativa a pneumatici invernali o in alternativa catene ha riaperto una questione molto delicata.

Nel periodo dell’anno che va tra il 15 novembre e il 15 aprile, i controlli da parte delle forze dell’ordine sono attivi anche per verificare la corretta applicazione dell’ordinanza Anas, che prevede l’obbligo di gomme invernali montate oppure delle catene a bordo. Su trenta veicoli controllati otto non avevano tali dotazioni. Inevitabile la sanzione a partire da 87 euro, decurtata del 30% se pagata entro cinque giorni.

Se nel primo vero controllo tardo autunnale quasi un conducente su quattro è incappato nella sanzione, è evidente che c’è un’incomprensione di fondo. Le ordinanze in ogni caso vanno rispettate e, nelle rare nevicate dello scorso anno, si è registrato un numero di veicoli bloccati sulle provinciali a causa dell’assenza di gomme da neve o catene. Agli automobilisti multati è stato ricordato l’obbligo di gomme da neve in autostrada, con la presenza di catene a bordo non derogabile.

Focus sulla sicurezza

Alle nostre latitudini l’obbligo di pneumatici invernali (o catene a bordo) è scattato il 15 novembre 2026 ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e del Codice della Strada, e per la marcatura è richiesta la sigla M+S anche su quattro stagioni, con deroga sul codice di velocità fino al Q (160 km/h) dal 15 ottobre al 15 maggio. Vi sono ragioni legate alla sicurezza, non soltanto connesse a una formalità da rispettare per evitare una multa.

La scelta degli pneumatici giusti adatti alla stagione invernale risulta essenziale per una perfetta aderenza e per un comportamento più prevedibile in condizioni climatiche difficili. L’obbligo riguarda soltanto le strade e i tratti stradali interessati da specifiche ordinanze degli enti proprietari o gestori, come Anas, concessionarie autostradali, Province e Comuni. Per questo è scoppiata la polemica nella zona per i 670 chilometri di strade sotto l’egida di Villa Saporiti.

Le disposizioni riguardano soprattutto le strade esposte a nevicate, ghiaccio e pioggia gelata. I tratti interessati sono segnalati da appositi cartelli stradali, tra cui quello blu con il simbolo di una ruota munita di catena. Le date del 15 novembre e del 15 aprile sono un riferimento generale, ma potrebbero scattare anche ordinanze in periodi diversi, per esempio nelle zone montane o in quelle caratterizzate da condizioni climatiche particolari.

Reazione popolare

Da lunedì scorso vige lungo la Regina e lungo le provinciali del territorio l’obbligo di montare pneumatici invernali o dispositivi antisdrucciolo, in vigore sino al prossimo 15 aprile. Va detto che in provincia di Como si è registrato un abbassamento del 93,8% delle nevicate tenendo come riferimento la media tra il 2011 e il 2026.

In tanti si sono lamentati che non vi siano più le condizioni opportune per simili disposizioni, non essendoci un rischio sicurezza. Effettivamente considerando le temperature potrebbe esserci più tolleranza, ma in base alla dirigente del Settore Viabilità dell’Amministrazione provinciale, Bruno Tarantola, sotto i 7,5 gradi la tenuta degli pneumatici non invernali non è la stessa di quella delle gomme utilizzate in questo delicato periodo dell’anno.