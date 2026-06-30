iStock Multe, pagamenti e documenti: tutto in un unico portale

Ricevere una multa non significa più dover inseguire moduli, uffici e indirizzi Pec per capire che cosa è successo. La Polizia di Stato ha attivato un nuovo portale dedicato alle sanzioni amministrative stradali, dove vengono raccolti verbali, documenti e richieste legati alle violazioni notificate online.

La gestione delle multe passa online

Gestito dalla Polizia stradale, il portale si trova all’indirizzo portalesanzioniamministrative.poliziadistato.it e fa esclusivo riferimento alle sanzioni inviate tramite Send, il servizio con cui la pubblica amministrazione recapita online notifiche aventi valore legale. Gli altri verbali continuano a seguire i canali già previsti.

Una volta entrato nel sito, l’utente ha modo di leggere gli atti e verificare a che punto è la pratica, evitando di recarsi allo sportello. Se nella richiesta inserisce un indirizzo e-mail, riceve lì anche gli aggiornamenti. Invece di dover ricostruire tutto in autonomia, l’automobilista può visionare verbale, scadenze ed eventuali adempimenti in pochi clic, all’interno di un unico fascicolo.

Il portale diventa particolarmente utile quando la sanzione non si limita al pagamento. In caso di decurtazione dei punti o sospensione della patente, il proprietario del veicolo può comunicare online i dati di chi era alla guida. Dalla stessa piattaforma è possibile anche disconoscere la proprietà del mezzo, nei casi in cui la contestazione sia stata attribuita alla persona sbagliata.

Merita particolare attenzione il passaggio relativo a tutor e autovelox. In presenza di un accertamento elettronico, il cittadino ha la possibilità di chiedere l’accesso agli atti e la visione del fotogramma collegato alla violazione. Si tratta di un bel passo avanti: fino a oggi ottenere quella documentazione poteva voler dire cercare il modulo corretto, inviare una Pec o contattare l’ufficio competente. Ora la richiesta entra nello stesso ambiente in cui si trova il verbale.

Poter vedere l’immagine non cancella automaticamente la multa, ovviamente, ma permette di conoscere gli elementi sui quali si basa la contestazione, dalla targa rilevata al dispositivo utilizzato. Solo dopo aver visto il fotogramma e gli altri documenti si capisce se la multa va pagata oppure contestata.

Pagamento con PagoPA e scadenze da rispettare

La piattaforma integra inoltre il collegamento a PagoPA. Il pagamento può quindi avvenire online, dopo aver consultato la documentazione e verificato gli eventuali adempimenti ancora necessari. Nello stesso spazio si consultano gli atti e lo stato della pratica.

Restano invariati, naturalmente, i termini stabiliti dalla legge per il pagamento in misura ridotta e gli eventuali ricorsi. Il portale non cambia le scadenze né esonera dalla lettura del verbale, tuttavia offre subito i documenti utili, riducendo il rischio di accorgersi troppo tardi di un termine da rispettare.

Grazie al nuovo portale il cittadino riesce a recuperare facilmente la documentazione e a capire quali passaggi seguire. La fiducia nei controlli stradali dipende anche dalla possibilità di verificarne il funzionamento. Ancora oggi autovelox, tutor e documenti sono spesso al centro di contestazioni, ma l’accesso ai documenti aiuta a creare un clima di fiducia, basato sulla trasparenza. Prima di pagare o difendersi, almeno, l’automobilista può finalmente vedere su quali presupposti è stata emessa la multa.