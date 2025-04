In Italia il numero di evasioni cresce di anno in anno. Gli ultimi dati record rappresentano la cartina tornasole dell'andamento fiscale nostrano

Fonte: iStock Multe e bollo auto non pagati: dati sulle evasioni scioccanti

Evasione fiscale in crescita, milioni i contribuenti con debiti da pagare e una emorragia che corre veloce sulle strade italiane. Ogni anno si registrano 10,8 milioni di cartelle per 4,4 miliardi, divise fra multe stradali, bolli auto non pagati alle Regioni e mancati pagamenti, per un valore che ogni 12 mesi si attesta in media a 1,75 miliardi. La piega è sempre più negativa con riscossioni in diminuzione e annullamenti e sospensioni in aumento. Nella commissione Finanze al Senato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sono emersi dati inquietanti.

Sono diverse le categorie di italiani a palesarsi poco puntuali con gli obblighi tributari. Il panorama nostrano dei titolari delle cartelle fiscali è universale, e abbraccia 15,93 milioni di “persone fisiche senza attività economica”, tra cui dipendenti e pensionati, a cui si aggiungono altri a 2,86 milioni di “persone fisiche con attività economica”, ovvero professionisti e lavoratori autonomi, e 3,47 milioni di “persone giuridiche”, ossia le imprese.

Le somme chieste dal Fisco

In Italia ogni persona fisica “senza attività economica” ha un debito medio pro capite da 18.855 euro, mentre la cifra-tipo sale a 54.801 euro nel caso degli autonomi e arriva a 237.087 euro per le imprese giuridiche. C’è un arretrato cumulato, fra il 2000 e il 2024, in larga parte inesigibile a causa dello scorrere del tempo e per le controversie derivate. Il nostro sistema legale non fa che ingolfare, ulteriormente, un meccanismo rallentato da troppa burocrazia.

Al Senato sono emersi i numeri dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con le medie annue, registrate fra 2019 e 2024, dei diversi enti creditori. Il bollo auto riguarda i 45,4 milioni di veicoli circolanti, e ha generato, lo scorso anno, un gettito spontaneo da 5,44 miliardi in base a quanto affermato dal Siope, il sistema telematico del ministero dell’Economia che monitora i flussi di cassa in entrata e in uscita di tutti gli enti pubblici italiani. Ogni anno a non effettuare i pagamenti sono il 15% dei contribuenti (6,8 milioni di cartelle su 45,4 milioni di veicoli), per un cumulo del 27% del gettito annuale. Vanno sommati 1,15 miliardi di euro recuperati nel 2024.

Comuni e Regioni in affanno

La perdita dell’incasso delle multe grava sui Comuni che, secondo l’analisi riportata da Il Sole 24 Ore, sono titolari di 3,09 milioni di cartelle per 1,08 miliardi di debiti cumulati ogni 12 mesi. Quindi, un terzo dei 3 miliardi di sanzioni all’anno assegnate dalla Polizia municipale. Le multe rappresentano il 58,6% dei 5,27 milioni di cartelle e il 37,4% dei 2,89 miliardi di crediti rimessi ogni anno all’agente nazionale della riscossione.

A bilancio mancano, invece, per le Regioni gli introiti previsti dai bolli. Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in audizione al Senato, solo tra bolli auto non versati e multe stradali mai pagate si raggiungono così i 4,4 miliardi di euro di evasione fiscale l’anno. Una cifra che fa riflettere sul modus operandi di milioni di italiani che sfuggono, regolarmente, al Fisco. Il primo Comune per incassi di multe è Milano, con 204 milioni di euro di proventi, seguito da Roma, a quota 145,8 milioni. A seguire Firenze e Torino, dove il gettito supera di poco i 61 milioni di euro. Al quinto posto c’è Napoli che, nel 2024, ha dichiarato incassi per multe stradali alle famiglie pari a 42,9 milioni di euro.