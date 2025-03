Nel 2024, le multe per infrazioni stradali hanno portato oltre 1,7 miliardi di euro ai Comuni italiani: Milano, Roma e Firenze occupano il podio per incassi

Fonte: iStock I Comuni che hanno incassato di più nel 2024 dalle multe

Nessuno ama ricevere una multa. Ti arriva a casa e subito l’ansia sale. Magari eri distratto, non hai visto il cartello, oppure pensavi di essere in regola. Invece no. E quei soldi vanno dritti nelle casse del Comune. Ma ti sei mai chiesto a quanto ammontano gli introiti delle città italiane con le multe stradali? Facile.it ha analizzato i dati Siope+ e i numeri sono disarmanti: nel 2024 le Amministrazioni hanno incassato oltre 1,7 miliardi di euro, un bel 10% in più rispetto all’anno precedente.

Le città che incassano di più

Se si guardano le cifre assolute, il primo posto è di Milano. Nel 2024 ha incassato 204 milioni di euro dalle sanzioni. Subito dopo c’è Roma, con 145,8 milioni. Terzo posto per Firenze, che registra 61,6 milioni, seguita a ruota da Torino, con 61,2 milioni. La classifica continua con Napoli (42,9 milioni), Genova (36,7 milioni) e Bologna (27,7 milioni). In totale, solo i primi dieci Comuni italiani hanno raccolto quasi 650 milioni di euro. Questo significa che più di un terzo del totale saldato in Italia è finito nei rispettivi bilanci.

Dove si paga di più in rapporto agli abitanti

Ok, Milano, Roma e Firenze incassano di più. Ma sono città enormi, quindi è normale. E se si guarda il rapporto agli abitanti? Qui il discorso cambia. Nel 2024 il Comune con la “multa pro capite” più alta è stato Siena: ogni residente ha pagato, in media, 171,5 euro di sanzioni. L’anno prima il primo posto era di Firenze, che ora scende al secondo con 170 euro pro capite. Terza Milano, dove in media ogni abitante ha corrisposto 149,10 euro (nel 2023 era 107 euro). Al quarto posto troviamo Padova, con 111,3 euro, mentre al quinto c’è Verona, con 92,40 euro. Anche qui, però, bisogna ricordare che non tutti i verbali vengono elevati ai residenti. In città come Firenze e Siena, per esempio, tra turisti e pendolari il conto può salire parecchio.

E se nelle grandi località gli incassi sono enormi, nelle piccole tendono a sorprendere ancora di più. Il record va a Carrodano, in provincia di La Spezia. Appena 465 residenti, ma più di 807.000 euro di multe nel 2024. In pratica, ogni abitante ha “contribuito” con quasi 1.700 euro. Segue Colle Santa Lucia, un piccolo Comune del bellunese, con 346 abitanti e oltre 671.000 euro. Terzo posto per Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti: 547 abitanti e 397.000 euro di sanzioni.

E ancora: Rocca Pia, in provincia dell’Aquila, con 178 residenti e 281.000 euro di incassi. Infine, Calto, in provincia di Rovigo, che con i suoi 683 abitanti ha raccolto oltre 278.000 euro. In questi casi, i malpensanti seminano il dubbio: sono davvero tutte multe fatte per migliorare la sicurezza stradale? Oppure autovelox e divieti aiutano a sistemare i bilanci?

RC Auto: una piccola buona notizia

Un lieve sollievo arriva invece dalle assicurazioni. Secondo l’Osservatorio RC Auto di Facile.it, a febbraio 2025 il premio medio era di 633,45 euro, in calo del 3,09% rispetto all’anno prima. Non sarà molto, ma almeno è qualcosa. Le multe sono giuste se servono a evitare incidenti e a far rispettare le regole. Ma quando si vedono certe rilevazioni, il malcontento prolifera. Pagare una contravvenzione non è mai piacevole, ma sapere che i soldi vengono usati per migliorare le strade e la segnaletica potrebbe rendere il boccone un po’ meno amaro. Speriamo faccia anche da deterrente efficace alle cattive abitudini.