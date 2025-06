Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: 123RF Milano è la città italiana che incassa più soldi grazie alle multe

Gli italiani sono tra i popoli europei meno rispettosi delle disposizioni stradali. Con un tasso di motorizzazione elevatissimo, con 694 auto per 1.000 abitanti contro una media di 571 degli altri quattro principali Paesi comunitari in base a una analisi condotta dall’UNRAE, fioccano anche le contravvenzioni. Le sanzioni continuano a crescere. Le strade del Belpaese sono piene di autovelox che portano molti automobilisti a pagare multe sempre più salate.

Dal 12 giugno ci saranno nuove disposizioni in merito agli autovelox, ma mancano ancora le regole precise per l’omologazione degli apparecchi. Codacons e Assoutenti hanno calcolato l’importo delle pene pecuniarie nelle principali 20 città italiane. Le multe stradali hanno raggiunto lo scorso anno incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento dell’11,3% rispetto ai proventi totali registrati nell’anno precedente. ll Codacons ha analizzato i rendiconti che gli enti locali sono costretti a rendere ufficiali per legge entro il 31 maggio di ogni anno, specificando gli introiti ricevuti attraverso le sanzioni per violazione del CdS e il relativo utilizzo.

Milano è la capitale delle multe

Il capoluogo meneghino si piazza al primo posto, con quasi 205 milioni di euro incassati grazie alle multe stradali, +57,5 milioni rispetto al 2023. Medaglia d’argento per Roma con quasi 169 milioni di euro di guadagni, mentre Firenze, al terzo posto della graduatoria, ha registrato un incasso di 61,5 milioni. In quarta posizione troviamo Torino, con 45,3 milioni. Bologna, Verona e Genova, pur con valori molto inferiori, hanno registrato degli aumenti.

Il comune che ha avuto una impennata di multe nel 2024 è quello di Campobasso, +174% (da 112mila a 308mila euro nel corso di un anno). La somma totale è schizzata in Italia dai 583,8 milioni del 2023 ai 649,9 milioni del 2024, in aumento di 66 milioni, +11,3% in un anno. L’importo pro-capite più alto si registra a Firenze, con una media pari a 168 euro di multe a residente nel 2024. Gli autovelox hanno portato a un aumento di 62,1 milioni di euro nel 2024. Firenze è presente al vertice anche di questa valutazione, con incassi dagli apparecchi per 20,5 milioni di euro, mentre Milano ha incassato 10,6 milioni. Al terzo posto Bologna con una entrata di circa 7,6 milioni di euro.

La classifica dei piccoli comuni

Colle Santa Lucia, sulle Dolomiti, con un numero di poco superiore ai 300 abitanti, grazie a un solo autovelox ha ottenuto quasi 400mila euro di multe nel 2024, 1,66 milioni di euro totali nel periodo 2021-2024, in media 4.896 euro a residente. Nella zona del Salento si rilevano alcuni incassi record milionari: Galatina (Lecce) 5.874.926 euro; Cavallino (Lecce) 1.010.778,91 euro e Trepuzzi (Lecce) 1.258.279 euro. Bisogna stare molto attenti anche alle truffe legate alle multe.

Assoutenti in materia di autovelox ha annunciato che “in assenza di regole certe, si rischi il caos sulle strade delle vacanze, con conseguenze non indifferenti sul fronte della sicurezza stradale e sulle casse degli enti locali“. “I comuni che adottano apparecchi non omologati dovranno infatti disattivarli – ha dichiarato il presidente Gabriele Melluso – pena una raffica di ricorsi da parte degli automobilisti, anche in virtù di una recente sentenza della Cassazione che ha bocciato la circolare del Mit che equiparava l’omologazione all’approvazione degli autovelox, ribadendo come le sanzioni elevate da apparecchi non omologati siano nulle“.