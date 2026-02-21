Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Ferrari Quando le leggende della musica scelgono Ferrari

Il Museo Enzo Ferrari mette in scena una mostra in onore delle più grandi celebrità della musica. Fino al 16 febbraio 2027 il polo museale ospiterà “The Greatest Hits – Music legends and their Ferraris”, che lega il nome del Cavallino a quello delle voci più iconiche.

C’è un filo rosso che unisce il rombo di un V12 al timbro inconfondibile di una voce che riempie uno stadio. È il filo della passione, del collezionismo e del talento che si riconosce tra simili. A Modena, casa della Rossa, questo legame diventa una mostra-evento che promette di richiamare appassionati di motori e di musica da tutta Europa.

“The Greatest Hits – Music legends and their Ferraris” va oltre una semplice esposizione di auto d’epoca o moderne supercar. Si tratta di un viaggio dentro l’immaginario collettivo, dove il successo internazionale incontra le linee scolpite nate a Maranello. Un percorso che racconta come, negli anni, Ferrari sia diventata non solo simbolo di eccellenza tecnica, ma anche oggetto del desiderio per alcune delle più grandi star della musica mondiale.

Le Ferrari dei più grandi

Entrando nelle sale del museo si ha quasi la sensazione di attraversare un backstage esclusivo. Le Ferrari appartenute ai più celebri artisti di ogni epoca si susseguono una dopo l’altra, dimostrando quanto il rapporto tra successo e gioielli di Maranello sia stato duraturo e autentico negli anni.

Tra i nomi immortali spicca Maria Callas, icona assoluta della lirica, affiancata da leggende come Eric Clapton e Pavarotti. Ognuno di loro ha trovato nella Ferrari un simbolo coerente con la propria storia artistica: una dichiarazione di esclusività, carattere ed emozione. Il percorso parte dal passato per arrivare a oggi. Accanto ai miti intramontabili trovano spazio anche protagonisti della scena contemporanea come J Balvin e Swizz Beatz che dimostrano il fascino intatto del Cavallino faccia breccia anche nelle nuove generazioni.

Tra i modelli esposti si passa da autentiche opere d’arte su quattro ruote come la Ferrari 250 GTO – per molti la Ferrari più iconica di sempre – fino alla one-off Ferrari SF12 EC, realizzata proprio per Clapton. Non mancano la grintosa Ferrari 512 TR e l’ultima frontiera dell’hypercar stradale, la Ferrari SF90 XX. È un dialogo continuo tra epoche, cilindrate e generazioni artistiche diverse, unite dalla stessa attrazione per la meccanica d’eccellenza.

Contenuti originali e podcast esclusivi

La mostra non si limita all’esposizione statica delle vetture. Il percorso si sviluppa attraverso immagini iconiche, filmati d’archivio e contenuti originali pensati per accompagnare il visitatore in un’esperienza immersiva. Fotografie che ritraggono artisti accanto alle proprie Ferrari, momenti privati catturati lontano dai riflettori, dettagli che raccontano un lato meno conosciuto delle star.

Un ruolo centrale lo giocano anche i podcast realizzati in esclusiva per l’evento, con la partecipazione straordinaria del giornalista Federico Buffa. La sua voce accompagna il pubblico attraverso aneddoti, curiosità e connessioni profonde tra musica e automobili, offrendo uno sguardo intimo sul rapporto tra creatività artistica e passione per i motori.

Ne emerge un racconto sfaccettato, dove la Ferrari diventa metafora di libertà, affermazione personale e ricerca della perfezione, proprio come accade nella musica.