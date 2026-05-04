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Getty Images Tesla garantirà un premio da record a Musk?

Il successo di Tesla ha reso Elon Musk l’uomo più ricco del mondo. Il patrimonio dell’imprenditore potrebbe aumentare in modo significativo nel prossimo futuro, nonostante per il suo ruolo in Tesla non sia previsto uno stipendio fisso.

Il piano retributivo, basato sul raggiungimento di alcuni obiettivi, potrebbe permettere a Musk di ottenere un premio record di 158 miliardi di dollari che andrebbe a incrementare ulteriormente il patrimonio già enorme dell’imprenditore.

Un elemento centrale nel raggiungimento di questi obiettivi dovrebbe essere il prossimo progetto della Casa americana che sta lavorando a rendere le sue elettriche sempre più accessibili per gli automobilisti. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito.

Un premio da record

Se Tesla dovesse riuscire a centrare tutti gli obiettivi previsti dal suo programma di crescita, Elon Musk riceverà fino a 423 milioni di azioni dell’azienda, che gli verrebbero assegnate in 10 tranche annuali, come previsto dall’accordo raggiunto a fine 2025.

Per sbloccare il maxi premio, il cui valore viene stimato in circa 158 miliardi di dollari, Elon Musk deve dare un contributo significativo alla crescita di Tesla su scala globale. Per prima cosa, è necessario un incremento della capitalizzazione dell’azienda, fino a 8.500 miliardi di dollari. Tra i dati finanziari, l’azienda deve toccare un margine operativo lordo di 100 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda la produzione, invece, l’obiettivo è toccare un target di 20 milioni di auto prodotte ogni anno. In aggiunta, la Casa deve riuscire a realizzare almeno 1 milione di robot Optimus e 1 milione di robotaxi autonomi.

C’è poi il capitolo della guida autonoma: Tesla punta a incrementare il numero di abbonamenti per l’utilizzo del servizio e il target fissato per Musk è di 10 milioni di abbonamenti attivi. Il piano in questione è giudicato da molti analisti come “molto ambizioso”. Raggiungere il premio previsto per Musk sarà molto complicato, con alcuni target che potrebbero essere quasi impossibili.

Dani Hewson, responsabile dell’analisi finanziaria presso AJ Bell, in una dichiarazione riportata dalla BBC, ha evidenziato: “Elon Musk non intascherà davvero 158 miliardi di dollari. Deve ancora raggiungere una serie di obiettivi e nessuna delle tappe previste dall’accordo salariale da 1.000 miliardi di dollari approvato dagli azionisti lo scorso anno è stata raggiunta nel 2025.” Le cifre dell’accordo sul compenso di Musk sono state rese note nei giorni scorsi, in un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.

Una Tesla low cost?

Per sostenere la crescita di Tesla, soprattutto in termini di volumi, Musk potrebbe tentare di spingere verso la realizzazione di modelli più accessibili. In questo senso, il progetto sembra già essere iniziato. L’azienda sta lavorando a un nuovo modello più economico, ma, nel frattempo, è riuscita a rendere più accessibile la Model 3, almeno in alcuni mercati.

Sfruttando la possibilità di produrre la vettura a Shanghai, con costi inferiori, e il taglio sui dazi per le elettriche cinesi, Tesla è riuscita a ridurre il prezzo della Model 3 in Canada fino a meno di 40 mila dollari canadesi che, al cambio attuale, equivalgono a circa 25 mila euro (senza IVA). Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Tesla, anche in relazione agli obiettivi fissati per raggiungere i target necessari a sbloccare il maxi premio di Elon Musk.