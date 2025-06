Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Musk preoccupato dalle politiche di Trump

In un’America che si avvia verso l’Independence Day tra tensioni politiche e scelte economiche radicali, Elon Musk torna a occupare il centro del dibattito pubblico. Il patron di Tesla e SpaceX ha definito “completamente folle e distruttiva” la nuova proposta di legge voluta dal presidente Donald Trump e sostenuta dalla maggioranza repubblicana al Senato.

“La proposta del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese”, ha scritto Musk sulla piattaforma X, puntando il dito contro quella che, a suo dire, è una manovra “che sovvenziona le industrie del passato e danneggia gravemente quelle del futuro”. Il numero uno di Tesla lancia una critica velata ai motori termici, rei di andare a danneggiare le sue creature elettriche? Probabile, ma non c’è solo tale questione in ballo.

A rischio decenni di investimenti strategici, secondo Musk

Il provvedimento, soprannominato da Trump il “big, beautiful bill”, prevede una massiccia riduzione delle imposte per le imprese tradizionali, forti tagli alla spesa pubblica in settori come la sanità e l’istruzione, e un ridimensionamento degli incentivi per l’energia rinnovabile e la mobilità elettrica. Un progetto legislativo che punta a consolidare il consenso elettorale tra gli elettori conservatori e le lobby industriali classiche, ma che per molti rappresenta un ritorno a un modello economico superato.

Secondo Musk, l’intervento rischia di compromettere decenni di investimenti nel settore delle energie pulite e della transizione tecnologica. “Non si può competere con la Cina sul terreno della manifattura avanzata se si tagliano gli incentivi alle fabbriche del futuro”, ha dichiarato, aggiungendo che “gli Stati Uniti stanno sbagliando rotta in modo clamoroso”.

Ci eravamo tanto amati

La polemica arriva in un momento di alta tensione tra Musk e l’establishment repubblicano. Dopo un iniziale allineamento con Trump – sostenuto anche da ingenti donazioni personali nel 2024 – il fondatore di Tesla ha progressivamente preso le distanze dal presidente Donald J. Trump, fino allo scontro aperto delle ultime settimane. Secondo alcune indiscrezioni, la Casa Bianca avrebbe valutato l’ipotesi di ridurre i contratti governativi con SpaceX in risposta alle critiche pubbliche del miliardario sudafricano.

Nel frattempo, al Senato, la macchina politica repubblicana è al lavoro per tentare l’approvazione del disegno di legge entro il 4 luglio, data simbolica scelta da Trump per firmare la legge in coincidenza con la festa dell’Indipendenza. Il leader della maggioranza, John Thune, ha intensificato la pressione sui senatori più esitanti, in quello che viene considerato un test di lealtà nei confronti dell’ex presidente.

Una strada in salita

Ma la strada appare tutt’altro che spianata. Alcuni senatori moderati, come Lisa Murkowski e Rand Paul, hanno espresso dubbi sull’impatto economico e sociale della manovra. Il Congressional Budget Office (CBO) ha stimato che il piano potrebbe aumentare il debito pubblico di oltre 3.000 miliardi di dollari in dieci anni, oltre a provocare la perdita di copertura sanitaria per milioni di cittadini a causa dei tagli a Medicaid.

La Camera dei Rappresentanti si prepara al primo voto preliminare sul testo, mentre gruppi industriali, associazioni ambientaliste e think tank economici si schierano in modo sempre più netto, nel tentativo di influenzare l’esito del dibattito. Per Musk, la posta in gioco è più che politica: è una battaglia per la sopravvivenza del paradigma tecnologico che egli stesso ha contribuito a costruire. “Stiamo decidendo ora se vogliamo essere un Paese che guida il futuro o che si aggrappa al passato”, ha scritto. La battaglia sembra tutt’altro che chiusa.