Il servizio di noleggio con conducente è un sistema di trasporto pubblico che è soggetto a regole precise. Scopriamo le ultime in materia

Getty Images Questioni ancora aperte nel servizio Ncc

A seguito della liberalizzazione di alcuni settori del trasporto pubblico non di linea, il servizio Ncc ha cominciato a svilupparsi nel Belpaese. A differenza dei taxi, il servizio Ncc offre un’autista a disposizione del passeggero per tutta la durata del trasporto. Le vetture a noleggio con conducente sono contrassegnate con una targa speciale che indica il numero di autorizzazione e il Comune che l’ha rilasciata. Il servizio Ncc può circolare anche durante le restrizioni al traffico, nelle Zone a Traffico Limitato e sulle corsie preferenziali.

A differenza dei taxi, inoltre, le auto a Ncc possono superare i confini nazionali. La disciplina è tornata a essere centrale al Mit. La riforma del trasporto non di linea del ministro Matteo Salvini offre una nuova visione su una questione delicata. Al tavolo dei tecnici del ministero, per la riforma Ncc hanno presenziato MuoverSì, entrata in questi giorni in Conftrasporto, insieme ad Anitrav, Sistema Trasporti e Comitato Air.

I punti della riforma

Il punto più discusso sul fronte Ncc sono le disposizioni sul Foglio di servizio elettronico da riscrivere a seguito delle ultime sentenze dei giudici che hanno smantellato l’impianto originario del Dm 226/2024. A seguito della revisione il foglio elettronico potrà essere gestito attraverso applicativi informatici creati da privati, abbandonando l’idea di una piattaforma ministeriale centralizzata. Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, ha sancito che il nuovo Fdse “potrà essere compilato attraverso qualsiasi software privato, senza piattaforme pubbliche obbligatorie; dovrà essere aperto, modificabile e interoperabile”, con un periodo di conservazione di 60 giorni. Dietrofront rispetto ai quattro anni previsti in una prima fase.

Il nuovo provvedimento ha anche sancito alcuni requisiti tecnici minimi, come il divieto di sovrascrittura, ma il controverso Dpcm sulle app di intermediazione non è stato trattato. Non è mai stato pubblicato dopo le valutazioni svolte in Commissione europea. Non sono mancate le polemiche al riguardo con Andrea Romano, presidente di MuoverSì, che ha puntato il dito contro il ministro Salvini che “avrebbe potuto impiegare gli ultimi due anni per fare un lavoro davvero innovativo per il settore”. Per Mauro Ferri, presidente di Anitrav, il foglio di servizio “rischia di restare solo una bandierina sbiadita”.

Questioni ancora aperte

Nonostante i tentativi di regolare la disciplina con norme più chiare sono scoppiate già a inizio 2026 delle proteste sotto il Parlamento. Il ministero sta cercando di promuovere procedure semplificate per ridurre i tempi di conservazione dei dati da inserire nel foglio. Con tempistiche più lunghe si rischierebbero dei ricorsi al Tar o dei rilievi del Garante privacy. C’è ancora tanta confusione per una importante attività che si cuce sulle esigenze specifiche dei clienti. Daniele Conti, responsabile Trasporti di Legacoop, ha spiegato:

“Quello dei tempi lunghi per il Dpcm sulle piattaforme di intermediazione desta ulteriore preoccupazione insieme al depotenziamento del foglio elettronico di servizio”.

Il servizio Ncc garantisce un’esperienza personalizzata e di alta qualità sul nostro territorio. Per ottenere la licenza occorre possedere i requisiti richiesti e superare un esame specifico. La licenza è un documento che permette di esercitare l’attività di autista e di garantire questo tipo di servizio ai passeggeri. Per il momento una categoria intera di lavoratori è in attesa di vedere la bozza definitiva della nuova norma sul settore Ncc.