Fonte: 123RF I Carabinieri hanno sanzionato 16 persone a Fiumicino

Il tema degli abusivi per quanto riguarda il trasporto pubblico è sempre di grandissima attualità, purtroppo. Un nuovo esempio in tal senso arriva dalla giornata di controlli che una squadra dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma ha effettuato all’aeroporto di Fiumicino, da tempo principale aeroporto in Italia e nella Top 10 europea per numero di passeggeri ogni anno.

Il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri è sorprendente. Agli arrivi del Terminal 1 di Fiumicino, infatti, sono stati individuati diversi conducenti Ncc e tassisti abusivi sorpresi a procacciare illecitamente i clienti, offrendo delle corse dall’aeroporto. Le multe sono state inevitabili. Andiamo a riepilogare i risultati, riportati da Ansa, dei controlli lo scorso week end che confermano come il fenomeno dei sistemi di trasporto abusivi (soprattutto nei dintorni degli aeroporti) sia ancora molto diffuso.

Multe per migliaia di euro

Nel corso dei controlli effettuati all’aeroporto di Fiumicino, i Carabinieri hanno individuato 13 conducenti Ncc e 3 tassisti abusivi. I soggetti sono stati sorpresi nell’atto di procacciare illecitamente dei clienti tra i passeggeri appena arrivati all’aeroporto e in cerca di un modo per raggiungere Roma o qualsiasi altra destinazione.

Complessivamente, le sanzioni elevate hanno raggiunto un totale di quasi 35.000 euro. Da segnalare anche che i conducenti Ncc sanzionati erano sprovvisti della documentazione necessaria. Per i 13 conducenti, quindi, è scattato l’ordine di allontanamento dall’aeroporto, valido per le successive 48 ore, a cui ha fatto seguito una multa aggiuntiva di 100 euro.

Non si tratta della prima volta che le Forze dell’Ordine individuano, a seguito di una giornata di controlli intorno al terminal romano, l’attività di abusivi a Fiumicino. Le attività illecite da parte di Ncc e tassisti abusivi sono molto frequenti e, per questo motivo, i controlli sono necessari per tentare di fermare un fenomeno molto diffuso.

Un problema diffuso

Con quasi 50 milioni di passeggeri ogni anno, stando ai dati di Wikipedia, l’Aeroporto di Fiumicino rappresenta un hub fondamentale per i trasporti in Italia attirando turisti stranieri (spesso obiettivo principale di tassisti e Ncc abusivi) e rivelandosi essenziale anche per gli italiani. I collegamenti intorno all’aeroporto sono capillari, con la Stazione di Roma che è raggiungibile tramite il treno Leonardo Express e con diverse linee di autobus e anche la possibilità di raggiungere la vicina stazione per i trasporti regionali. Ad aiutare i passeggeri c’è anche l’accesso diretto all’Autostrada A91 oltre a numerosi parcheggi.

La diffusione degli abusivi, alla ricerca di clienti agli arrivi di Fiumicino, è ancora elevata, nonostante gli sforzi per regolamentare il tutto e per garantire un sistema di trasporti capillare per l’intera area. Si tratta di un tema di grande attualità che, per il momento, non trova ancora una soluzione. I periodici controlli da parte delle Forze dell’Ordine rappresentano solo una soluzione temporanea, andando a mitigare brevemente il problema. Il tema, in ogni caso, non è limitato al solo aeroporto romano. Scene di questo tipo sono frequenti, infatti, anche in altri aeroporti e stazioni ferroviarie.