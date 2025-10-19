iStock Una patente di guida italiana.

Per chi ottiene la tanto agognata patente di guida dopo aver compiuto 18 anni, in Italia di solito le opzioni sono due: c’è chi riceve un’auto tutta per sé (nuova o di seconda mano) e chi, invece, inizia a guidare la vettura già presente in famiglia. La seconda soluzione, più pratica e meno impegnativa, è stata per anni la più comune, anche se le cose stanno per cambiare.

Nel nostro Paese, infatti, quasi 1,1 milioni di genitori hanno dichiarato di dover cambiare automobile perché loro figlia o loro figlio ha preso o sta per prendere la patente, in quanto la vettura già in uso non rispetta i parametri del Codice della Strada per i neopatentati.

Neopatentati, in Italia un milione di genitori pronti a cambiare auto

I dati sono frutto di un’analisi commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta. Circa 1,1 milioni di genitori dovranno cambiare auto per il figlio perché quella già in loro possesso è troppo potente affinché possa essere guidata da un neopatentato, secondo il Codice della Strada entrato in vigore ormai quasi un anno fa.

Il 18,6% del campione intervistato ha dichiarato di dover cambiare auto, mentre i dati differiscono in base all’area di residenza. Tra i residenti delle regioni del Nord Est, per esempio, si scende fino al 10,3%, mentre nel Meridione arriva a sfiorare quasi il 24% (23,7% per l’esattezza). Le percentuali sono diverse anche tenendo in considerazione altri fattori: tra chi risiede nei centri urbani di grandi dimensioni, superiori ai 250.000 abitanti, si arriva a quota 27,9%, ben al di sopra della media nazionale.

Non tutti, ovviamente, si trovano a dover affrontare la medesima situazione: il 32,6% degli intervistati non dovrà cambiare auto, perché già in possesso di una vettura di una potenza tale da poter essere guidata anche dai neopatentati.

Dall’analisi di mUp Research è emerso che il 33% degli abitanti del Nord Est non comprerà una nuova auto perché in famiglia ne esiste una già adatta ai neopatentati. I dati sono molto alti tra chi risiede nei comuni con meno di 10.000 abitanti (40,5%), segnale di come le automobili di piccola cilindrata sia molto diffuse nei piccoli centri.

Neopatentati, cosa dice il Codice della Strada

Il Codice della Strada stabilisce che i neopatentati possono mettersi alla guida di veicoli con il rapporto potenza/tara non superiore ai 75 KW/T e la potenza del veicolo non oltre i 105 KW, circa 142 CV. Tale normativa riguarda le autovetture, dunque tutti quei veicoli che rientrano nella categoria M1.

Con il nuovo Codice della Strada, il divieto di guida riguardante i veicoli ad alte prestazioni si estende a 3 anni dal conseguimento della patente di guida. In precedenza si era neopatentati fino a un anno dall’ottenimento della licenza di guida, il rapporto massimo potenza tara era di 55 KW/t e la potenza massima del veicolo era di 70 KW.

Esistono, inoltre, ulteriori limitazioni per i neopatentati in Italia: nel corso dei primi tre anni dal giorno in cui è stata ottenuta la patente di guida, non si può superare la velocità massima di 100 chilometri orari sulle autostrade; il limite scende a 90 chilometri orari sulle strade extraurbane. E il tasso alcolemico alla guida deve essere pari a zero.