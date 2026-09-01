Nissan e Honda svilupperanno congiuntamente centraline elettroniche e software destinati ai Software Defined Vehicle di nuova generazione

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Sodalizio tra Honda e Nissan sulle auto del futuro

La corsa all’automobile del futuro non si gioca più soltanto su batterie, motori elettrici e autonomie sempre più elevate. La vera partita si sta spostando sul software, il cervello digitale destinato a controllare ogni funzione del veicolo. È proprio in questo scenario che nasce il nuovo accordo tra Nissan e Honda, due dei maggiori costruttori giapponesi, pronti a collaborare per sviluppare le tecnologie che saranno alla base dei veicoli della prossima generazione.

Le due aziende hanno infatti annunciato un’intesa per lo sviluppo congiunto di centraline elettroniche e software destinati agli SDV, i cosiddetti Software Defined Vehicle, ovvero veicoli definiti dal software. Una categoria destinata a diventare sempre più centrale nell’industria automobilistica dei prossimi anni.

La sfida dei veicoli definiti dal software

Negli ultimi decenni il valore di un’automobile è stato determinato soprattutto dalla meccanica. Oggi il peso del software cresce a ritmi impressionanti. Aggiornamenti da remoto, sistemi di assistenza alla guida, gestione dell’energia, infotainment e servizi connessi dipendono sempre più da piattaforme digitali sofisticate.

Per questo Nissan e Honda hanno deciso di unire le forze in un settore considerato strategico. L’obiettivo è sviluppare un’architettura elettronica comune che possa diventare il cuore dei futuri modelli dei due marchi. L’accordo riguarda in particolare le centraline elettroniche ad alte prestazioni, il sistema operativo di bordo, i componenti principali del middleware e il software di controllo del veicolo. Elementi che costituiscono l’infrastruttura digitale sulla quale saranno costruiti gli SDV del futuro.

Debutto previsto dal 2029

Secondo quanto comunicato dai due costruttori, la nuova architettura elettrica ed elettronica sviluppata congiuntamente verrà introdotta a partire dall’anno fiscale 2029. Si tratta di un orizzonte temporale che testimonia la complessità del progetto. Realizzare una piattaforma software condivisa richiede infatti anni di ricerca, sviluppo e test, soprattutto quando si parla di sistemi destinati a gestire funzioni critiche per la sicurezza e il funzionamento dell’automobile.

La collaborazione punterà alla definizione di specifiche comuni per le ECU centrali, note anche come High Performance Computers, e per le Zone ECU che gestiscono le diverse aree del veicolo. Un approccio che consentirà di creare una struttura più efficiente e facilmente aggiornabile nel corso del ciclo di vita dell’auto.

Ridurre costi e tempi di sviluppo

Dietro questa alleanza c’è anche una necessità economica. Lo sviluppo di piattaforme software sempre più avanzate richiede investimenti enormi, difficili da sostenere singolarmente anche per gruppi automobilistici di grandi dimensioni. Standardizzando le tecnologie di base, Nissan e Honda puntano a condividere competenze, risorse e costi di sviluppo.

L’obiettivo dichiarato è accelerare l’innovazione, ridurre i tempi necessari per portare nuove tecnologie sul mercato e ottenere maggiori economie di scala. Una strategia che riflette una tendenza ormai diffusa nell’industria automotive, dove la competizione continua sui prodotti finali ma cresce la collaborazione sulle piattaforme tecnologiche.

Un tassello della partnership strategica

L’accordo sul software non rappresenta un’iniziativa isolata. Rientra infatti nella più ampia partnership strategica avviata dalle due aziende per affrontare le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il settore automobilistico. Tra gli obiettivi condivisi figurano la carbon neutrality, l’accelerazione dell’elettrificazione e lo sviluppo di tecnologie capaci di contribuire a ridurre gli incidenti stradali.

In questo contesto gli SDV assumono un ruolo fondamentale. Grazie a una gestione sempre più avanzata del software, le auto del futuro potranno ricevere aggiornamenti continui, integrare nuove funzionalità anche dopo l’acquisto e migliorare nel tempo prestazioni, sicurezza ed esperienza di utilizzo.

Per Nissan e Honda la sfida è chiara: costruire oggi le fondamenta tecnologiche che permetteranno di competere nel mercato automobilistico del prossimo decennio. Una partita che si giocherà sempre meno sotto il cofano e sempre più all’interno delle righe di codice.