Noleggia una Tesla, gli chiedono di pagare il carburante: che disastro

Noleggiare un’auto elettrica può sembrare una cosa semplice e immediata da fare, ma le cose si sono decisamente complicate per un cliente Hertz negli Stati Uniti. Il malcapitato, infatti, si è ritrovato improvvisamente catapultato in incubo burocratico. Questa persona aveva noleggiato una Tesla Model 3 per un weekend a Los Angeles e si è ritrovato con 255 euro da pagare per il carburante. Una cosa davvero assurda visto che come tutti sanno il modello sopracitato è elettrico.

Il problema

Come se non bastasse, la Tesla in questione era stata anche restituita con la batteria quasi completamente carica (il 96%). Inoltre la vettura non presentava alcun tipo di problema, ma era stata restituita in perfette condizioni. L’inghippo però sembrerebbe risiedere nel contratto di noleggio. Hertz, infatti, ha attribuito un costo carburante chiaramente inapplicabile ad un’auto che non possiede quel tipo di alimentazione.

Purtroppo però, quando il cliente ha chiesto la restituzione del denaro speso per un fantomatico pieno di benzina sulla Tesla, gli è stato risposto che il contratto prevedeva quel tipo di costo e che quindi non potevano emettere il rimborso. Una storia che dimostra ancora una volta quanto sia importante e fondamentale tenere sempre sotto controllo tutto ciò che si firma, comprese le clausole più piccole.

Noleggi in crescita

Il noleggio auto è un fenomeno in grande crescita non solo in America, ma in tutto il mondo e anche in Italia. Mantenere un’auto, è inutile girarci intorno, ha costi davvero elevati. Tra tasse varie, assicurazione e manutenzione, si spendono ogni anno cifre davvero enormi. Per questo motivo il noleggio sta prendendo così tanto piede in tutte le sue forme. In molti, infatti, piuttosto che acquistare una nuova vettura, preferiscono prenderla con un noleggio a lungo termine.

Tutto ciò offre innumerevoli vantaggi. Per prima cosa si ha sempre a disposizione una vettura nuova, inoltre si risparmiano i costi assicurativi e di manutenzione visto che solitamente è tutto compreso all’interno dei pacchetti offerti dalle varie aziende di noleggio. Infine, dettaglio non da poco, in questo modo si ha maggiore facilità nel cambiare auto qualora non ci piacesse più quella che guidiamo.

I dati sono in ascesa anche in Italia per quanto riguarda il noleggio con un incremento del 3,43% nell’arco del primo trimestre 2025. Tra i modelli più gettonati in tal senso nel nostro Paese c’è la FIAT Panda, che solitamente si piazza al primo posto anche tra le vetture più vendute in assoluto. Da gennaio a marzo 2025, l’utilitaria della Casa torinese ha fatto segnare oltre 10.000 richieste.

Stiamo vivendo una fase di profondi cambiamenti che stanno modificando definitivamente il nostro concetto di mobilità. L’auto bella e potente sta lasciando il posto a quella funzionale ed ecologica e non è detto che le cose non possano modificarsi ulteriormente nei prossimi anni. In particolare stanno anche sparendo le utilitarie in favore dei SUV compatti. A loro volta, però, le citycar potrebbero presto essere soppiantate dai quadricicli. Non a caso marchi come FIAT e Citroen si stanno già muovendo in quella direzione con modelli come Topolino e Ami.