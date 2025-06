Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Lexus Non restituisce Lexus noleggiata: proprietario manda nove uomini armati

Il SUV doveva tornare in garage. Invece è sparito. E al posto di una telefonata alle autorità, il proprietario ha risposto con nove uomini armati. È successo davvero, in Francia, e la protagonista è una Lexus. Un uomo – ancora non identificato – ha preso a noleggio un SUV della celebre Casa giapponese, probabilmente un UX, modello nuovo di fabbrica, elegante, agile, silenzioso. Uno di quei mezzi che ti fanno quasi dimenticare che è solo una vettura a noleggio. A ogni modo, una volta arrivata la scadenza del contratto, questi ha deciso di ignorarla. Si è risparmiato telefonate e addirittura spiegazioni. Chissà come pensava sarebbe andata a finire. Di certo, mai avrebbe sospettato di mettere a rischio la sua vita.

Operazione “recupero Lexus”

Il SUV non è tornato indietro, e da lì è iniziata la parte folle della storia. Invece di rivolgersi alla polizia, a un legale o semplicemente alla diplomazia, il titolare della società di noleggio ha preso una decisione che definire “esagerata” è poco. Ha riunito una squadra. Nove uomini armati, pare tutti di origine pakistana, caricati a bordo di più veicoli con un unico obiettivo: recuperare la Lexus a qualsiasi costo. Il tutto, ovviamente, nel più totale disprezzo del codice penale.

Peccato (per loro) che l’operazione “recupero Lexus” abbia avuto una conclusione amara: la polizia ha fermato e arrestato l’intero commando nella zona di Aulnay-sous-Bois, poco distante. Tutti in custodia, nessuno che parlasse francese. Gli agenti hanno dovuto persino chiamare un interprete per capirci qualcosa. Scene degne di un thriller, ma senza regia né copione. Solo improvvisazione e caos.

La buona notizia – se così vogliamo chiamarla – è che il SUV giapponese è stato ritrovato intatto, poco distante dal luogo in cui era stato noleggiato. Eppure, gli interrogativi dilagano date le assurde modalità della vicenda. Perché l’uomo che l’aveva temporaneamente presa era restio a ridarla indietro? E, soprattutto, che intenzioni aveva il gruppo armato? Minacciare? Spaventare? Caricarla a forza su un carro attrezzi?

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

In questo momento, le autorità stanno ancora cercando di mettere insieme i pezzi. Per ora non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali su eventuali accuse formali o sull’identità del cliente che ha trattenuto il veicolo. Ma, è chiaro, qualcuno rischia grosso. E che il proprietario, almeno davanti alla legge, non ha fatto una mossa troppo brillante. E qui arriva un altro punto interessante. Il gesto del proprietario è stato dettato dalla rabbia? O siamo davanti a uno che ha già usato metodi “alternativi” per farsi giustizia da sé? Le autorità francesi stanno cercando di stabilire se questo sia stato un caso isolato o se abbia una sua “rete di recupero crediti” poco ortodossa.

Nel frattempo, rimane una certezza: la storia appena emersa alle cronache ha dell’incredibile. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Mentre Lexus rimane impegnata in progetti di alto profilo, qualcuno organizza spedizioni punitive per recuperare un crossover premium. Tra la realtà surreale delle banlieue e i laboratori di design giapponesi, il mondo delle auto riesce ancora a sorprenderci. A volte per le ragioni migliori, a volte… decisamente no.