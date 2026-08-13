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iStock Arriva il noleggio sociale

Il nuovo Dpcm Automotive, presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme al presidente dell’Aci, Geronimo La Russa, dà il via al noleggio sociale, una misura pensata per incentivare la sostituzione delle auto meno recenti e, quindi, per ringiovanire il parco circolante in Italia, uno dei più vecchi in Europa.

Come funziona il noleggio sociale dell’auto

Per accedere a questa nuova misura è necessario rispettare alcuni requisiti e, in particolare, avere ISEE inferiore a 30.000 euro e poter rottamare un’auto fino a Euro 4 (e di cui si ha la proprietà da almeno 12 mesi).

Da segnalare, inoltre, la necessità di rispettare anche i seguenti requisiti aggiuntivi:

contratto di lavoro a tempo indeterminato, pensione, oppure dichiarazione dei redditi presentata nei tre periodi d’imposta precedenti;

essere in possesso di un conto corrente e di carta di credito;

non avere carichi pendenti, procedimenti amministrativi, protesti o segnalazioni in Centrale rischi;

non aver già usufruito di precedenti incentivi auto.

Chi può accedere al noleggio sociale, quindi, potrà ottenere una soluzione di noleggio a lungo termine con condizioni agevolate. In particolare, questa formula prevede:

una durata di tre anni;

un canone calmierato pari a 100 euro al mese;

una percorrenza massima di 12 mila chilometri annui.

Il noleggio decade in caso di mancato pagamento del canone per due mesi (anche non consecutivi), mancato pagamento delle multe o di franchigie assicurative, sublocazione dell’auto, perdita dei requisiti di accesso nel corso della durata contrattuale, mancata consegna del certificato di rottamazione entro i tempi previsti dalla norma.

Nel canone sono inclusi:

assicurazione Rca;

manutenzione ordinaria;

manutenzione straordinaria;

soccorso stradale.

Al termine del noleggio triennale, è possibile optare per il riscatto con uno sconto del 10% rispetto al valore residuo del veicolo preso a noleggio.

Quali auto saranno noleggiabili

Chi opta per il noleggio sociale non potrà scegliere il modello e le sue caratteristiche. Tramite gara pubblica, infatti, ACI acquisterà un unico modello che sarà messo a disposizione degli automobilisti che aderiranno all’iniziativa.

Per partecipare alla gara, i costruttori dovranno selezionare un veicolo con le seguenti caratteristiche: Euro 6 con emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi per chilometro e un prezzo massimo di vendita di 18 mila euro (o meglio fino a 14.800 euro IVA esclusa).

Una misura sperimentale

Il noleggio sociale è una misura sperimentale del Dpcm e, di conseguenza, le risorse disponibili sono limitate, con uno stanziamento di circa 50 milioni di euro che permetterà di coprire tra le 3 mila e le 4 mila richieste. Ulteriori fondi potrebbero essere sbloccati nel corso del prossimo futuro e, soprattutto, nel caso in cui il sistema riscuota un effettivo successo.

Il progetto è in fase di definizione e servirà ancora un po’ di tempo prima del via effettivo. Per la definizione di tutti gli aspetti tecnici (il bando per la partecipazione, la fornitura di auto e la creazione della piattaforma online per la gestione del servizio) potrebbero essere necessari vari mesi. Di conseguenza, la partenza effettiva potrebbe avvenire nel 2027.