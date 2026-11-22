123RF Novantenne guida contromano per 35 km in autostrada: fermata dagli agenti

Ci sono voluti 35 km prima che la Gendarmeria francese fermasse in autostrada una donna di 90 anni. Il motivo? La signora era entrata dalla direzione sbagliata, provocando ovvi problemi agli altri automobilisti, anche se nessuno è rimasto ferito, il che non era scontato, viste le circostanze.

Intorno alle 18.25 di domenica 15 novembre, lungo l’autostrada A75, nel dipartimento della Lozère, vicino a Banassac-Canilhac, era già buio e, come se ciò non fosse abbastanza, curve e pendenze riducono la visibilità. Imbattersi in un veicolo proveniente dalla direzione opposta, in quelle condizioni, rappresentava un pericolo enorme.

Come ha fatto a percorrere 35 km contromano

La novantenne – indicano le fonti ufficiali – stava tornando a casa quando ha mancato diverse uscite autostradali. Alla fine ne ha imboccata una e, attraversata una rotatoria, ha deciso di rientrare sulla stessa bretella dalla quale era appena uscita. Peccato che quella strada fosse riservata ai veicoli diretti nella direzione opposta. La donna si è così ritrovata a viaggiare contromano, apparentemente senza rendersi conto dell’errore.

Le segnalazioni degli altri automobilisti hanno causato l’entrata in azione del plotone motorizzato di Antrenas. I militari dovevano fermare la vettura e impedire che si verificasse uno scontro frontale. Considerando la scarsa visibilità e la velocità dei veicoli in transito, gli agenti hanno adottato una soluzione particolare, chiamata in Francia bouchon mobile, traducibile come blocco mobile del traffico.

In pratica, i mezzi di servizio rallentano progressivamente il traffico, fino a fermare le automobili e creare uno spazio di sicurezza. A quel punto i gendarmi possono attendere il veicolo contromano, mantenendo una distanza sufficiente per intervenire.

Il momento in cui la novantenne si è avvicinata al blocco è stato surreale. Convinta di procedere correttamente, ha iniziato a lampeggiare con gli abbaglianti ai mezzi della Gendarmeria, probabilmente certa che fossero proprio loro a occupare la carreggiata sbagliata.

Ad appena 50 centimetri dai mezzi degli agenti, la vettura si è finalmente fermata. David Roussel, comandante dello squadrone dipartimentale di controllo dei flussi della Lozère, ha raccontato a Le Figaro che l’intervento ha scongiurato una tragedia. Soltanto dopo essere stata fermata, la conducente avrebbe compreso quanto accaduto e si sarebbe mostrata dispiaciuta per la situazione provocata.

Multa e patente ritirata alla novantenne

Nonostante la vicenda si sia conclusa senza incidenti, l’automobilista ha ricevuto una multa di 135 euro e le è stata ritirata la patente in via provvisoria.

Ad accompagnarla a casa sono stati gli stessi gendarmi, che hanno poi contattato i familiari per il recupero del veicolo. La novantenne dovrà inoltre sottoporsi a una valutazione medica presso la commissione competente della prefettura, che stabilirà se possiede ancora i requisiti per guidare.

L’episodio richiama l’attenzione sui pericoli della circolazione contromano: secondo i dati delle società autostradali francesi, nel 2025 gli incidenti mortali legati a contromano e retromarce hanno rappresentato il 6,3% del totale.

In situazioni del genere le Forze dell’Ordine raccomandano di ridurre la velocità e aumentare la distanza di sicurezza, senza lanciarsi in avventati sorpassi. La prima area di servizio disponibile può offrire ai conducenti in transito un luogo sicuro in cui attendere la fine dell’emergenza.