Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La novità è stata svelata al CES 2024

Il CES 2024 si è appena concluso: quest’edizione della fiera dedicata all’elettronica di consumo ha visto protagonista anche il mondo dell’auto, sempre più legato allo sviluppo software e alla realizzazione di piattaforme in grado di integrarsi al meglio con le auto moderne. In occasione dell’evento, Stellantis, azienda leader del settore delle quattro ruote, ha svelato la prima piattaforma di cockpit virtuale al mondo, sviluppata in collaborazione con BlackBerry QNX e AWS. Al CES è stata mostrata una dimostrazione della tecnologia, destinata a diventare, nel prossimo futuro, un importante punto di riferimento per il settore delle quattro ruote.

L’obiettivo è velocizzare lo sviluppo

Il progetto svelato da Stellantis punta a ridurre i tempi di sviluppo del sistema di infotainment delle auto che, oramai, rappresenta un elemento fondamentale, al pari del comparto tecnico. La piattaforma sviluppata con QNX Hypervisor in the Cloud di BlackBerry, consente di generare versioni virtuali realistiche dei comandi e dei sistemi di una qualsiasi autovettura, anche senza sviluppare il software che dovrà poi gestirli nel prodotto finale.

In questo modo, è possibile risolvere uno dei principali problemi legati al software delle auto: i lunghi tempi di sviluppo. La piattaforma è in grado di integrare in un ambiente cloud una simulazione di cockpit virtuale. Questo permette di testare le novità con maggiore velocità, raccogliere feedback e implementare eventuali modifiche con precisione.

Secondo quanto rivelato da Stellantis, il nuovo cockpit virtuale consente di accelerare fino a 100 volte i cicli di sviluppo. Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis, sottolinea: “Grazie a questa tecnologia siamo in grado di avvicinarci alle esigenze dei nostri clienti con cicli di sviluppo più rapidi, feedback più veloci e offerta più tempestiva della tecnologia che usano e apprezzano. Si tratta di un salto verso l’innovazione e l’efficienza che mettono il cliente al primo posto nel mondo dell’auto”.

L’importanza del software

Per il mondo delle quattro ruote, nel corso degli ultimi anni, il software è diventato una componente fondamentale per il successo di un progetto. Non basta più realizzare un’auto completa, con buone prestazioni e un bel design. Oggi, infatti, i costruttori devono soddisfare le esigenze della loro clientela anche dal punto di vista del software, con servizi connessi e piattaforme facili da utilizzare, ricche di funzionalità utili e, soprattutto, in grado di aggiornarsi nel tempo, per adattarsi a qualsiasi possibile nuova esigenza.

Per Stellantis, che aspira a conquistare la leadership del mercato delle quattro ruote sia in Europa che su scala globale, diventa fondamentale realizzare un software completo e in grado di posizionarsi ai vertici del mercato. Da quest’esigenza nascono le piattaforme STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive che rappresentano, al pari delle tecnologie di elettrificazione e dell’obiettivo di realizzare auto elettriche con autonomia record, il focus dello sviluppo previsto dal piano strategico Dare Forward 2030 che, fin dalla sua definizione, guida tutte le scelte del gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA.

Per progetti chiave come il cockpit virtuale e la realizzazione di software sempre aggiornato, Stellantis, dal 2022, ha stretto una partnership importante con AWS. Le due aziende collaborano al Stellantis Virtual Engineering Workbench e l’obiettivo di rendere lo sviluppo dell’infotainment più rapido e più efficiente rappresenta uno degli elementi più importanti della partnership.