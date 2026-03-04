Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Skoda Skoda apre la mega fabbrica batterie per il Gruppo Volkswagen

Skoda inaugura la nuova mega fabbrica di batterie e tutto il Gruppo Volkswagen può tirare un sospiro di sollievo. Con un investimento di 205 milioni di euro, lo stabilimento di Mladá Boleslav apre i battenti lanciando un nuovo momento storico per l’elettrico del gruppo. Inizia infatti così l’era delle batterie di ultima generazione e una netta diminuzione della dipendenza da aziende esterne. Aumenta così la produzione, il risparmio e la flessibilità industriale, il tutto grazio a un sito che promette di produrre oltre 335 mila unità all’anno.

I numeri della produzione

I dati raccontano meglio di qualsiasi slogan la portata dell’investimento. L’impianto assembla una batteria ogni sessanta secondi. Tradotto: oltre 1.100 unità al giorno, per una produzione annua stimata superiore alle 335 mila batterie. La capacità massima, operando su due linee produttive, può arrivare fino a 1.500 unità al giorno. Numeri che trasformano lo stabilimento ceco in uno dei poli più importanti del gruppo per l’assemblaggio dei sistemi di accumulo destinati ai modelli elettrici e ibridi plug-in.

Il sito di Mladá Boleslav non è nuovo a trasformazioni profonde. Negli ultimi anni ha accompagnato la transizione elettrica di Skoda, ma ora il salto dimensionale è evidente: da fabbrica tradizionale a hub strategico per l’e-mobility europea. Le batterie prodotte qui non alimenteranno solo modelli a marchio Skoda, ma anche le nuove generazioni di veicoli di altri brand del gruppo, consolidando il ruolo del marchio ceco come fornitore interno di riferimento.

In un contesto dove la filiera delle batterie è spesso dominata da giganti asiatici, questa scelta rappresenta più autonomia industriale e meno vulnerabilità alle turbolenze internazionali.

Robot e operai

La nuova fabbrica è l’emblema dell’industria 4.0. L’84% del processo è completamente automatizzato: 131 robot lavorano lungo le linee di assemblaggio garantendo precisione millimetrica, ripetibilità e controllo qualità costante. Ma non è una fabbrica senza persone. Sono circa 600 gli operai impegnati sulle linee, tra supervisione, controllo, logistica interna e gestione dei sistemi. È l’incontro tra alta automazione e competenza umana a definire il nuovo equilibrio produttivo.

Per Skoda significa anche rafforzare il tessuto occupazionale locale, consolidando la Repubblica Ceca come uno dei poli tecnologici più importanti per il gruppo.

Batterie di ultima generazione

La vera novità, però, è tecnologica. L’impianto produce batterie con architettura cell-to-pack al litio-ferro-fosfato (LFP). Una soluzione sempre più diffusa nel panorama elettrico, soprattutto per la sua capacità di combinare sicurezza, durata e costi contenuti. Queste verranno introdotte sui nuovi modelli realizzati su piattaforma Meb+, come ID.Polo, Cupra Raval o Skoda Epiq. Ma verranno anche gradualmente sostituite sui modelli già in produzione.

Questo perché il vantaggio economico è significativo: si parla di un risparmio fino al 30% nei costi di produzione rispetto alla generazione precedente. Un dato che può incidere in modo sostanziale sul prezzo finale delle auto elettriche, ancora oggi percepite come costose da una parte importante del mercato.

Le batterie LFP offrono inoltre una maggiore stabilità termica e una buona longevità, caratteristiche ideali per modelli destinati a un utilizzo quotidiano e familiare. Non parliamo quindi di una scelta di ripiego, ma di una strategia mirata a rendere l’elettrico più accessibile e sostenibile su larga scala.