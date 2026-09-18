Sabato e domenica concessionarie aperte per scoprire e provare la nuova Jeep Avenger, con promozione speciale sulla versione benzina

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Nuova Jeep Avenger: Porte Aperte e promo dedicata

Jeep si prepara ad accogliere nel weekend il SUV più venduto in Italia. Sabato 19 e domenica 20 settembre, le concessionarie italiane del marchio americano apriranno le porte al pubblico per il debutto ufficiale della nuova Avenger.

Weekend di porte aperte

L’evento permetterà agli automobilisti di mettere alla prova direttamente su strada tutte le novità del restyling grazie a sessioni di test drive dedicate organizzate in tutta la rete di vendita Jeep. Un’occasione pensata per chi già conosce il modello e vuole toccare con mano gli aggiornamenti apportati, ma anche per chi si affaccia per la prima volta al mondo Avenger.

Il lancio arriva infatti in un momento particolarmente favorevole per il modello sul mercato italiano.Tra gennaio e agosto 2026 la Avenger si è confermata il SUV più venduto d’Italia considerando ogni segmento e ogni alimentazione, con una quota del 4,96% sul totale dei SUV. Un risultato che, guardando alla classifica generale di tutte le vetture vendute nel Paese, vale addirittura la seconda posizione assoluta, con una quota del 2,56%, mentre restringendo lo sguardo al solo segmento B-SUV la fetta di mercato conquistata sale fino al 10,2%.

Evoluzione del SUV bestseller

Numeri di questa portata spiegano bene perché Jeep abbia scelto di investire con decisione sulla nuova generazione del modello, presentata come un’evoluzione piuttosto che come una rivoluzione. La gamma della Avenger rinnovata mantiene la propria vocazione polivalente, pensata per intercettare le esigenze di guida più diverse: dalla motorizzazione 1.2 Turbo benzina da 100 CV abbinata al cambio manuale, fino alla variante e-Hybrid, che sfrutta la tecnologia mild hybrid a 48V con cambio automatico per muoversi a zero emissioni durante le manovre urbane e alle basse velocità.

Non manca ovviamente la declinazione 100% elettrica, pensata per chi vuole abbracciare pienamente la mobilità sostenibile, affiancata dalla versione 4xe a trazione integrale per chi non vuole rinunciare alle capacità off-road tipiche del marchio americano anche in chiave elettrificata. Una gamma ampia, insomma, che punta a coprire un ventaglio di esigenze molto diverse tra loro, dal cliente più tradizionale fino a chi cerca già oggi un’alternativa concreta ai motori endotermici.

Offerta dedicata

Per accompagnare il debutto commerciale della nuova Avenger, Jeep ha messo a punto una promozione specifica dedicata alla versione Longitude 1.2 Turbo da 100 CV. Il prezzo di listino, fissato a 25.700 euro, scende infatti a 21.900 euro grazie a un finanziamento a interessi zero proposto da Stellantis Financial Services Italia, valido per tutti i contratti stipulati entro il 30 settembre 2026.

Nel dettaglio, il piano di finanziamento prevede un anticipo di 8.431 euro e un importo totale del credito di 13.740 euro, comprensivo del servizio Identicar per 12 mesi, del valore di 271 euro. Sommando le spese d’istruttoria, pari a 420 euro, le spese di incasso mensili e l’imposta sostitutiva, l’importo totale dovuto sale a 14.387,40 euro, da restituire in 48 rate mensili da 299 euro. Il TAN resta fisso allo 0%, mentre il TAEG si attesta al 3,33%, calcolato esclusivamente sui costi fissi di gestione della pratica.

Un’iniziativa che, unita al weekend di porte aperte, punta a trasformare la curiosità generata dal nuovo modello in una decisione d’acquisto concreta, proprio nel momento in cui la Avenger si conferma uno dei prodotti più solidi dell’intero panorama automobilistico italiano. Per chi fosse interessato a scoprire da vicino le novità del B-SUV più venduto del Paese, l’appuntamento resta fissato per il prossimo weekend, direttamente presso le concessionarie Jeep di tutta Italia.