Mentre Model S e Model X si preparano all'addio, Tesla lavora a un nuovo veicolo familiare: tra logica industriale e design dirompente. Musk è pronto a sorprendere

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Musk e l'annuncio su una sorpresa in casa Tesla

Nel mondo della comunicazione automobilistica moderna, le conferenze stampa patinate e i comunicati ufficiali sembrano appartenere a un’epoca giurassica. Oggi, le rivoluzioni industriali passano per un post di pochi caratteri su X, l’ex Twitter.

Elon Musk ha sorpreso ancora una volta il mondo intero quando, rispondendo quasi casualmente a un utente che implorava la produzione di un minivan firmato Tesla, ha lanciato una delle sue celebri “boutade”: “Qualcosa di molto più figo di un minivan sta arrivando”. Senza immagini, senza date e senza dettagli tecnici, Musk ha scatenato una tempesta di speculazioni in un momento in cui il marchio di Austin sembra trovarsi davanti a un bivio cruciale.

Un momento critico

Questa dichiarazione non arriva nel vuoto cosmico, ma si inserisce in un contesto strategico ben delimitato. Tesla si sta preparando a ritirare dal mercato i suoi modelli storici, la Model S e la Model X, con l’uscita definitiva dal catalogo prevista entro la fine del secondo trimestre del 2026.

Questa decisione lascerà un vuoto importante nella gamma, che rimarrebbe composta solo dalla triade: Model 3, Model Y e il discusso Cybertruck (quest’ultimo ancora confinato al mercato statunitense). Soprattutto per le famiglie numerose, che trovavano nella Model X un riferimento preciso per lo spazio e l’abitabilità, il rischio di un declino dell’interesse verso il brand è concreto,. Musk lo sa e sembra intenzionato a colmare questa lacuna con qualcosa di dirompente.

La teoria del CyberSUV

L’ipotesi attualmente più accreditata tra gli analisti e gli appassionati riguarda il cosiddetto CyberSUV. Le basi per questa teoria sono solide: a settembre 2025, un modello in argilla è apparso fugacemente sullo sfondo di un video ufficiale Tesla. Il prototipo mostrava una linea del tetto ridisegnata, pensata per ospitare comodamente tre file di sedili, pur mantenendo il frontale tipico, la barra LED a tutta larghezza e le superfici piane in acciaio inossidabile del Cybertruck,.

Questa pista ha anche un profondo senso industriale. La linea produttiva della Giga Texas è progettata per sfornare 150.000 unità all’anno, ma il pickup da solo non riesce a coprire questi volumi. Utilizzare la stessa piattaforma per un SUV familiare permetterebbe a Tesla di massimizzare l’investimento, offrendo un veicolo con tre file di sedili e, forse, tre file di porte, un’idea su cui Musk ha già “preso nota” in modo ufficiale.

Un’altra ipotesi concreta

Se il CyberSUV rappresenta l’anima ardita, la seconda ipotesi è decisamente più pragmatica: la Model Y L. Si tratta di una versione allungata a sei posti che ha già riscosso successo in Cina e si sta espandendo in Oceania e nel Sud-est asiatico. Sebbene Musk avesse inizialmente negato l’arrivo di questo modello negli USA prima della fine del 2026, alcuni droni hanno recentemente immortalato sopra la Giga Texas una carrozzeria avvolta in plastica blu che richiamava fortemente la silhouette allungata della Y.

Infine, rimane sul tavolo l’ipotesi del Robovan, il veicolo autonomo presentato nel 2024 durante l’evento “We, Robot”. Sebbene sembri più orientato alle flotte e ai servizi urbani rispetto alle esigenze delle famiglie private, la sua forma squadrata e minimalista potrebbe evolvere verso una versione ricreativa o addirittura un camper a zero emissioni.

Ciò che è certo è che il progetto è già uscito dalla fase concettuale: Tesla ha ufficialmente avviato le assunzioni per lo sviluppo di un prototipo fisico. Fedele alla sua logica, Tesla non cercherà di replicare categorie esistenti, come un minivan tradizionale con porte scorrevoli e infiniti porta bicchieri. L’obiettivo di Musk è reinterpretarle fino a renderle irriconoscibili, trasformando una necessità familiare in un oggetto di puro desiderio tecnologico.