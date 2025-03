Fonte: ANSA John Elkann, annuncio sul nuovo CEO di Stellantis.

Caccia al nuovo CEO di Stellantis: la figura che dovrà raccogliere l’eredità di Carlos Tavares che ha sorpresa è uscito di scena all’inizio del mese di dicembre del 2024. Al super Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA serve una guida per affrontare le sfide del presente e del futuro, su tutte la transizione energetica.

Nuovo CEO Stellantis, Elkann annuncia: “Abbiamo eccellenti candidati”

A tracciare il profilo del nuovo CEO di Stellantis è stato John Elkann: il Presidente, un po’ a sorpresa, durante la conferenza stampa di presentazione dei conti 2024 ha svelato le qualità che dovrà avere il prescelto.

“Abbiamo eccellenti candidati, sia interni che esterni, e i colloqui che stiamo avendo ci incoraggiano sulla prospettiva di trovare un amministratore delegato – ha dichiarato John Elkann – ci serve un leader che abbia conoscenze in materia di capitale, di tecnologia e che sappia lavorare in armonia con tutti gli stakeholder”.

Elkann ha inoltre svelato: “La selezione del nuovo amministratore delegato è sulla buona strada, il nuovo CEO dovrà avere capacità di leadership e destrezza culturale”. Durante la conferenza stampa di presentazione dei conti 2024, John Elkann ha colto l’occasione per ringraziare l’ex CEO Carlos Tavares, ricordando il grande contributo dato per creare l’azienda, dichiarando che la nomina avverrà entro la fine del primo semestre dell’anno.

Sono diverse le voci che ormai da tempo si rincorrono circa la figura che prenderà il posto di Tavares alla guida di Stellantis: alcune indiscrezioni parlano di una scelta non del tutto convenzionale, indicando la designazione di un CEO che potrebbe addirittura essere estraneo al settore automobilistico.

Voci a parte, sono diverse le sfide che avrà davanti la nuova guida di Stellantis, a cominciare dai dazi di Trump che potrebbero condizionare in maniera negativa l’automotive europeo, passando per la transizione energetica e l’arrivo di nuovi modelli nei listini delle varie Case automobilistiche controllate da Stellantis.

I dazi e i nuovi modelli: le sfide del presente e del futuro

Parlando della stretta attualità, John Elkann ha affrontato il tema legato ai dazi di Trump, dichiarando: “Supportiamo il piano del Presidente Donald Trump per incrementare la produzione automobilistica negli USA, stiamo avendo conversazioni costruttive e crediamo che vada sciolto il nodo dei 4 milioni di veicoli venduti ogni anno in Nord America senza nessun contenuto americano, ma riteniamo che il Canada e il Messico debbano restare fuori dai dazi”.

John Elkann, che nel frattempo ha visitato a il box della Ferrari impegnata nei test di Sakhir in vista dell’inizio del Mondiale di Formula 1, ha sottolineato che i buoni risultati ottenuti da Stellantis a gennaio 2025 sono incoraggianti per i prossimi mesi dell’anno.

Una parte della conferenza stampa è stata dedicata anche ai modelli in arrivo, come l’erede della Jeep Cherokee che andrà a rinfoltire la gamma del listino Jeep, il ritorno dei motori termici per i modelli del marchio Dodge e il lancio del pick-up heavy-duty di Ram.

In una nota, inoltre, Stellantis ha annunciato l’inizio di un percorso di trasformazione digitale condotto con un partner di alto livello che ha al centro l’intelligenza artificiale, a partire da AutoDrive 1.0, il primo sistema di guida autonoma sviluppato interamente che farà progredire l’intelligenza del veicolo ma anche l’automazione e l’esperienza finale dell’utente.