L'approvazione definitiva del nuovo Codice della Strada non è affatto scontata. Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il proprio parere sul testo

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iStock Nuovo Codice della Strada, decisione a sorpresa

Come cita la Costituzione italiana all’art. 100: “Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione”.

Il Consiglio si pone quindi come organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e, allo stesso tempo, come giudice, occupandosi di attività sia di carattere consultivo che giurisdizionale. Da organo ausiliare, previsto dalla Costituzione italiana, insieme al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti, esprime pareri su schemi di atti normativi, disegni di legge e su questioni giuridiche.

È anche il giudice d’appello della giustizia amministrativa, decidendo sui ricorsi contro le sentenze emesse dai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il proprio parere sul Codice della Strada, chiedendo al Governo di integrare la documentazione entro il 25 novembre 2026. Ad annunciarlo è Giordano Biserni, presidente dell’Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale), che ha fatto riferimento a un provvedimento di oltre 40 pagine emesso dall’organo consultivo.

Strada in salita

Giordano Biserni ha sottolineato tutte le possibili criticità del nuovo Codice. Il problema principale riguarda due pareri ancora assenti tra gli atti trasmessi al Consiglio di Stato: quello della Conferenza Unificata (l’organismo che riunisce Stato, Regioni ed enti locali) e quello del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Consiglio di Stato dovrà studiare il testo nella sua interezza, e va ricordato che le tre sezioni del Consiglio si esprimono in merito a tutte le materie riguardanti la PA attraverso il pronunciamento di pareri che possono essere facoltativi o obbligatori.

L’Asaps ha sottolineato anche un altro snodo importante in ordine procedurale: il passaggio in Conferenza Unificata dovrebbe avvenire prima dell’esame da parte del Consiglio di Stato su un testo che potrebbe ancora essere modificato, e solo in seguito il provvedimento dovrebbe arrivare alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Se da una parte l’iter nelle Commissioni è già iniziato, le audizioni dovrebbero iniziare a breve e avranno un ruolo chiave.

Chiarimenti aggiuntivi

Il testo verrà esaminato meticolosamente dai giudici e il Consiglio di Stato ha già chiesto precisazioni sui decreti attuativi, sull’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada e su alcuni criteri di delega non ancora applicati.

Un capitolo della misura ruota proprio intorno alle novità sulle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità.

Il Governo è chiamato a offrire le osservazioni richieste e, in seguito, il Consiglio di Stato avrà venti giorni di tempo per esprimersi, con scadenza attorno a metà dicembre 2026, valutando anche pareri della Conferenza Unificata e del Garante per i dati personali.

Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, ha segnalato che con un provvedimento di oltre 40 pagine il Consiglio di Stato ha ritenuto di sospendere per ora il parere sul nuovo Cds. Giordano Biserni ha spiegato: