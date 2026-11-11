Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

iStock Prezzo diesel, tornano le accise mobili

Ci risiamo e, da decreto interministeriale Mef-Mase pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo sconto fiscale sul diesel risulterà pari a 4,9 centesimi al litro, Iva inclusa, e resterà in vigore fino a lunedì 23 novembre. Il precedente taglio era scaduto domenica scorsa.

ll provvedimento segue le medesime modalità di quello passato, una riduzione per l’esattezza di 4,88 centesimi di euro al litro. Il decreto interministeriale, approvato dal ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) e dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), afferma che lo sconto avrà una durata di due settimane, il periodo compreso dal 10 al 23 novembre.

In una fase ancora emergenziale, gli esponenti dell’Esecutivo hanno scelto di intervenire d’urgenza sul costo del diesel, ripristinando una riduzione fiscale sulle accise. Il modello è sempre lo stesso già adottato mensilmente a partire dallo scorso marzo e non può lasciare sereni gli automobilisti sul lungo periodo. Si continua a navigare a vista e, a finanziare lo sconto fiscale presso i distributori, sono state le maggiori entrate che lo Stato ha incassato sotto forma di Iva.

Aumento generale

I prodotti petroliferi da mesi sono schizzati alle stelle. La differenza rispetto a benzina e gasolio dipende dal funzionamento dei rispettivi mercati e con l’avvicinamento dell’inverno la pressione sulle materie prime utilizzate anche per il riscaldamento risulterà elevatissima proprio a causa della crescita dei prezzi generali. Le quotazioni internazionali del propano e del butano, la domanda di gas naturale e le tensioni sulle forniture energetiche, sono in aumento. Tra il valore internazionale e il costo finale vanno considerati i prezzi per il trasporto, la distribuzione, i contratti di fornitura, la fiscalità e i margini commerciali.

Per il nuovo taglio delle accise è stata stanziata una quota pari a 43,2 milioni di euro sul maggior gettito registrato tra l’1 e il 31 ottobre. La sostenibilità finanziaria dell’operazione determinerà una spesa giornaliera di poco superiore ai 3 milioni di euro per le casse pubbliche.

L’instabilità internazionale continua ad avere una forte incertezza sui mercati. Le tensioni in Medio Oriente determinano dei continui stravolgimenti sulle rotte marittime, sui costi assicurativi dei trasporti e sulle aspettative degli operatori circa la disponibilità futura di petrolio.

Cresce la preoccupazione

I dati forniti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, all’inizio della settimana, hanno mostrato un prezzo del diesel in lieve rialzo causato dalla scadenza della precedente proroga. Con questo specifico decreto le quotazioni del gasolio sono destinate ad assestarsi nuovamente intorno a una media di 2,2 euro al litro.

La benzina, rimasta esclusa dal provvedimento, vanta una maggiore stabilità ed è rimasta da giorni intorno alla soglia dei 2 euro al litro.

Gli scenari in Italia offrono un quadro d’insieme sempre al limite secondo i parametri del mercato. Eni è riuscita a stabilire un massimale preciso, fissando l’apice a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,25 euro per il diesel, offrendo un punto di riferimento a cui si sono dovuti adeguare i principali competitor.

Nel breve periodo di assenza di accise statali, la quotazione del gasolio era nuovamente salita sul tetto massimo strutturale, mentre il nuovo taglio fiscale offrirà la possibilità di stanziarsi sulla quota dei 2,20 euro. Una cifra che sarebbe stata considerata sino a poco tempo fa oltraggiosa, ma in questa fase non c’è tanta possibilità di scelta.