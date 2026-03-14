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Ufficio Stampa Stellantis Opel offre 500 euro contro il caro carburanti

Opel viene incontro agli automobilisti italiani che si trovano a fare i conti con il caro benzina. Con il costo del carburante in continua ascesa e un conflitto in Medio Oriente che non sembra essere vicino a una conclusione, il marchio tedesco lancia un’offerta dedicata a chi sceglie una vettura ibrida.

Si tratta a tutti gli effetti di un extra bonus da 500 euro pensato come contributo per compensare l’aumento dei prezzi del rifornimento. Con il nome Bonus Hybrid Opel, l’offerta offre una ragione in più per incoraggiare la clientela all’acquisto e un modo originale per dare dimostrazione dei consumi della propria gamma elettrificata.

272 litri di benzina offerti da Opel

Secondo il Centro Studi di Opel, con un prezzo medio di 1,84 euro al litro questo bonus si tradurrebbe in 272 litri di benzina offerti dal brand. Un modo per offrire un vantaggio in più a chi sceglie la gamma ibrida e allo stesso tempo dare dimostrazione delle capacità della propria tecnologia mild hybrid, che permette di abbattere i consumi fino a circa il 20% nel ciclo urbano.

Infatti attraverso i consumi dichiarati da Nuova Corsa Hybrid, Opel dimostra come questo bonus si potrebbe tradurre in 6.000 km di percorrenza che, considerando l’utilizzo dell’automobilista medio che comprende il tragitto casa-lavoro, equivarrebbe a oltre 6 mesi di utilizzo. L’iniziativa, quindi, evolve l’idea della semplice promozione commerciale, sfruttando una situazione che preoccupa tutti gli automobilisti per mettere in evidenza le qualità della propria tecnologia ibrida leggera.

I dettagli dell’offerta

Il Bonus Hybrid Opel coinvolge l’intera gamma ibrida del marchio disponibile in pronta consegna. Il contributo di 500 euro è già attivo e può essere richiesto in tutta la rete vendita di Opel fino al 31 marzo 2026. L’offerta si applica a tutti i contratti stipulati entro quella data per vetture ibride presenti in stock. Secondo Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, l’obiettivo è fornire un aiuto concreto agli automobilisti in un periodo caratterizzato da costi energetici elevati:

“Il nostro compito è offrire soluzioni concrete per garantire la libertà di movimento. Il Bonus Hybrid Opel è la nostra risposta: 500 euro di valore aggiunto che, uniti all’efficienza dei nostri motori ibridi a 48V, contribuiscono a ridurre i consumi e i costi di gestione.”

L’ibrido leggero, una scelta che guarda la futuro

L’iniziativa rappresenta un extra incentivo per chi vuole scegliere l’offerta elettrificata senza pensieri di Opel. Una soluzione che, in un momento di incertezza rivolto alla transizione energetica come quello attuale, rappresenta una proposta intelligente. Il mild hybrid a 48 Volt non va infatti a modificare l’utilizzo quotidiano di una vettura, garantendo tutta la libertà della propulsione termica con una diminuzione nei consumi garantiti dalla parte elettrica.

Per Opel, il bonus da 500 euro è anche un modo per rendere Corsa, Astra, Mokka, Frontera e Grandland più accessibili, dimostrando come efficienza e convenienza possano procedere insieme. E mentre il prezzo dei carburanti continua a oscillare, iniziative come questa mostrano come i costruttori stiano cercando nuove strade per sostenere i clienti, mantenendo al tempo stesso il passo della transizione energetica, con il 2035 che continua ad avvicinarsi.