Il futuro di Opel sarà caratterizzato da diverse novità: il brand ha in programma il lancio di diversi nuovi modelli per conquistare il mercato europeo

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco le novità di Opel

Opel ricopre un ruolo centrale nel piano strategico FaSTLAne 2030 con cui Stellantis punta a gettare le basi per il suo futuro. Come altri brand del gruppo, la Casa tedesca sarà considerata come “regionale” e, quindi, si concentrerà solo su alcuni mercati, con un focus particolare sull’Europa.

Per sostenere la crescita, Opel ha in programma diverse novità, con vari modelli in arrivo, frutto anche di una partnership strategica con Leapmotor che rappresenta un elemento centrale del piano di sviluppo del brand, da qui al prossimo 2030. Ecco, quindi, tutte le novità in arrivo per il marchio di Stellantis.

Un SUV con Leapmotor

Uno dei progetti più interessanti per il futuro di Opel è rappresentato dal lancio di un nuovo SUV, che sarà realizzato in collaborazione con Leapmotor. Questo modello avrà il compito di garantire volumi di vendita elevati in diversi mercati europei e potrebbe essere sviluppato a partire dalla stessa base su cui è stata realizzata la Leapmotor B10, con una lunghezza di 4,5 metri.

La vettura andrà a occupare il segmento C del mercato e sarà realizzata in versione elettrica al 100%, con motore da 218 CV e batteria da 56-67 kWh, oltre che in una versione con range extender, con un motore benzina 1.5 da 68 CV che funzionerà come generatore oltre a un accumulatore da 18,8 kWh. Le specifiche andranno verificate in futuro, ma non dovrebbero discostarsi molto dai numeri anticipati dalle indiscrezioni trapelate online in queste settimane.

Una piccola elettrica low cost

Opel dovrebbe essere coinvolta nel progetto E-Car di Stellantis, che porterà alla realizzazione di auto elettriche economiche e compatte nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Anche Opel, oltre a Citroën e Fiat, potrebbe avere una sua variante sviluppata da questo progetto. Il debutto potrebbe avvenire nel 2028, con un prezzo di lancio che potrebbe essere fissato intorno ai 15.000 euro.

Molto probabilmente, la vettura sarà una segmento A, con dimensioni inferiori ai 4 metri. Si tratta di un modello ricco di potenzialità e in grado di ritagliarsi uno spazio importante sul mercato nel corso dei prossimi anni, puntando sulla crescente richiesta di elettriche economiche.

Nuove generazioni per le due icone

Il futuro di Opel è legato allo sviluppo di nuove generazioni dei modelli più iconici. Tra i progetti in cantiere ci sarà una nuova Opel Corsa, disponibile sia in versione elettrica che con motori termici, oltre a una nuova Opel Astra, che arriverà in versione station wagon (anche in questo caso con varie opzioni di motorizzazione, tra elettrica e varianti con motori termici).

I due modelli utilizzeranno la piattaforma STLA One del Gruppo Stellantis, definita come l’arma segreta con cui l’azienda proverà a conquistare il mercato nel corso dei prossimi anni, abbattendo i costi di produzione e velocizzando la progettazione e la produzione di nuovi modelli.

Per i dettagli ufficiali in merito alle novità di Opel sarà necessario attendere i prossimi mesi. Le indiscrezioni raccolte in questi mesi, però, descrivono un quadro chiaro e definito, che mette in evidenza le intenzioni di Stellantis per il futuro del brand.