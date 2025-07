123RF La Polizia di Stato di Genova porta a termine una missione brillante

I furti di auto sono ancora molto diffusi in Italia e spesso si concentrano sulle auto di lusso. Il motivo è semplice: i ladri cercano di massimizzare il potenziale valore della rivendita puntando su modelli esclusivi e con un prezzo di mercato molto elevato. Questo meccanismo vale anche per i pezzi di ricambio (molto costosi per le auto di lusso) e, in genere, prevede l’esportazione all’estero del veicolo rubato. Un esempio di quanto detto arriva dal nuovo caso che ha visto protagonista la Polizia di Stato di Genova che, in collaborazione con il personale dell’Agenzia Europea Frontex, è riuscita a bloccare l’esportazione di un’auto di lusso. A riportare il caso è Ansa. Andiamo a fare il punto sull’ottimo lavoro svolto dagli agenti della Polizia e sui risultati ottenuti dall’attività investigativa.

Cosa è successo

La Polizia di Stato di Genova, nel corso di una serie di controlli effettuati presso il porto della città ligure, è riuscita a fermare un caso di traffico internazionale di auto di lusso che potrebbe essere parte di una rete organizzativa che prevede l’esportazione di modelli rubati in Italia e in altri Paesi europei verso il Nord Africa e, in particolare, verso la Tunisia. Nell’operazione congiunta condotta insieme all’Agenzia europea Frontex, la Polizia ha individuato e sequestrato un’Audi A7 dal valore di circa 90.000 euro.

Il modello era stato rubato addirittura in Svezia e, in qualche modo, era stato trasportato al porto di Genova, pronto per essere trasferito in Nord Africa. Secondo le indagini, la vettura era stata ritargata in Francia e aveva documenti di circolazione contraffatti con l’obiettivo di superare i controlli e abbandonare l’Europa. La Polizia ha fermato il conducente, un cittadino tunisino che soggiorna regolarmente in Unione europea. Durante i controlli è stato individuato anche un altro cittadino di origine tunisina (ma di cittadinanza belga) in possesso di una patente contraffatta. Ricordiamo che il numero di furti di auto e SUV risulta essere in crescita in Italia, segno che il fenomeno è ancora molto diffuso. Da segnalare anche che in alcune province ci sono molti più furti.

Una rete più articolata?

Al momento, le indagini sono in corso e non ci sono ancora informazioni dettagliate in merito al caso. È possibile, però, che il tentativo di esportare verso la Tunisia un’auto di lusso non sia un caso isolato e che, invece, ci sia una vera e propria rete di malviventi specializzati nel furto di auto di lusso o comunque di veicoli di alto valore commerciale da ritargare e poi esportare verso l’estero, con il supporto di una documentazione contraffatta. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per capire se ci saranno sviluppi in merito alle indagini. Di certo, il lavoro svolto dalla Polizia di Genova conferma l’efficacia dei controlli che hanno la possibilità di bloccare questo tipo di traffici e anche di disincentivare i furti in tutta Europa, proprio per via della maggiore difficoltà nell’esportazione di un veicolo.