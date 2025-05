In arrivo alla prossima edizione del MIMO una grande parata di Supercar e Hypercar. Occhi puntati in particolare sulla special guest: la mitica Pagani Huayra R EVO

Fonte: Ufficio Stampa MIMO Pagani Huayra R EVO speial guest al MIMO in una parata di Hypercar

Il circuito di Monza, nell’attesa di vedere sfrecciare tra le proprie curve le F1 nel weekend dal 5 al 7 settembre 2025, si appresta ad ospitare un altro grande evento. Dal 27 al 29 giugno, infatti, andrà in scena il MIMO (Milano Monza Motor Show), una manifestazione gratuita che è a disposizione di tutti dalle 9:00 alle 20:00. All’interno di questa importante kermesse ci sarà spazio per Hypercar e Supercar, prototipi e one off.

All’interno del programma “Arte in Pista”, inoltre, ci sarà spazio per due grandi special guest: le Pagani Huayra R, e la nuova Pagani Huayra R EVO. Venerdì 27 giugno alle ore 17:00 andrà in scena la “Hypercar e One Off Parade”, con un’esposizione esclusiva all’interno del Paddock 1 dell’Autodromo di Monza, l’accesso alle aree Hospitality MIMO e la possibilità di poter sfilare sul circuito di F1 e sulle storiche sopraelevate.

Sabato 28 e domenica 29 giugno, invece, durante ogni giornata, alle ore 17, andrà in scena la Supercar Parade e la Recaro Parade, un evento unico che è dedicato ai proprietari di supercar. Nell’iniziativa è previsto un supercar display nel Paddock 1 dell’Autodromo, l’accesso a tutte le aree hospitality MIMO e una parata sulle antiche sopraelevate con banking a 45° del circuito di F1 degli anni ’50.

Programma Hypercar e One off parade

Venerdì 27 giugno 2025

Ore 10:40: Supercar slot track day, 25 minuti (opzionali in base alla disponibilità);

ore 11:30: Supercar slot track day, 25 minuti (opzionali in base alla disponibilità);

dalle ore 14:30: Hypercar display presso il Paddock 1;

ore 16:30: briefing per attività in pista F1;

ore 17:00: accensione motori nel Paddock 1, parata nell’antica sopraelevata sud con banking 45° e allineamento nella griglia di partenza del tracciato di F1;

ore 17:30: Hypercar e One Off parade in pista F1 con apripista la Pagani Huayra R Evo Roadster;

ore 17:40: Hypercar slot track day in pista;

ore 18:15: aperitivo e saluti conclusivi.

Sabato 28 e domenica 29 giugno 2025

Dalle ore 9:00: Supercar display presso il Paddock 1, visita con supercar pass del MIMO e accesso hospitality MIMO;

ore 11:00: Supercar slot track day, 25 minuti (opzionali in base alla disponibilità);

ore 15:50: Supercar slot track day, 25 minuti (opzionali in base alla disponibilità);

0re 17:00: Accensione motori nel Paddock 1 con supercar parade e Recaro parade nelle antiche sopraelevate con banking 45° e rientro nel Paddock 1.

Sarà possibile candidare la propria Hypercar o Supercar scrivendo all’indirizzo email: eventi@milanomonza.com.

Un’auto che è già leggenda

La Pagani Huayra R EVO è sin dalla sua uscita oltre 1 anno fa, una delle auto più belle ed estreme del mondo. Figlia del programma Arte in Pista, l’auto in questione nasce da un’intuizione di Horacio Pagani mentre osservava una gara di IndyCar Series a Nashville. Da qui la decisione di costruire una vettura con superfici protettive in policarbonato.

Per realizzare questa Hypercar ci sono voluti circa 2 anni, che hanno prodotto questa belva da 900 CV. Il design include una sofisticata serie di prese d’aria che servono a raffreddare il potente motore. Quest’ultimo arriva dalla partnership tra Pagani e HWA AG, che ha dato vita a un propulsore potenziato V12-R Evo, che produce una coppia massima di 770 Nm, il tutto è abbinato a un cambio a 6 rapporti.

Gli interni della vettura si distinguono per l’uso della speciale imbottitura in schiuma Ener-Core EC 50, che permette al guidatore di governare il mezzo sempre in una posizione ottimale adattandosi a quest’ultimo. Sicuramente rappresenterà una special guest molto apprezzata al MIMO.