Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

ANSA

Si avvicina la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo e spesso utilizzata come punto di approdo. Il Pontefice sarà qui nella mattinata del 4 luglio e arriverà con un volo da Ciampino.

Il programma prevede una sosta di tre ore e mezza circa, con la visita di alcuni luoghi di riferimento dell’isola, come il cimitero locale alla Porta d’Europa e il Molo Favaloro. Ci sarà anche l’incontro con alcuni migranti. La visita sarà seguita con attenzione dai media che racconteranno, passo dopo passo, il percorso del Papa.

Il trasferimento da un luogo a un altro di Lampedusa avverrà con una papamobile d’eccezione. Si tratta di un veicolo del 1978, già presente sull’isola, che era stato utilizzato da Papa Francesco nella sua visita avvenuta nel 2013, sempre nel mese di luglio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Una papamobile unica

La vettura che Papa Leone XIV utilizzerà per i trasferimenti a Lampedusa è la Fiat Nuova Campagnola decappottabile, coi sedili posteriori modificati, di proprietà di Ennio Delfino, milanese in pensione che da tempo ha scelto l’isola come seconda casa. Il veicolo, come detto in apertura, era stato utilizzato anche da Papa Francesco che la scelse come una delle sue papamobili. L’immagine in testa all’articolo mostra da vicino la vettura, evidenziandone la colorazione e lo stile. Ricordiamo che Papa Leone ha anche utilizzato una papamobile elettrica.

La papamobile di Lampedusa è identica a quella utilizzata in Vaticano per consentire al Papa di spostarsi tra i fedeli. Anche la colorazione è quella giusta, con un bianco vela che caratterizza la carrozzeria. Si tratta, però, di un veicolo unico del suo genere visto che, di fatto, può oggi essere considerato come la vettura “ufficiale” del Papa per l’isola di Lampedusa, scelta sia da Francesco che da Leone come una delle prime mete di viaggio dopo l’elezione.

Lo stesso Delfino ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da ANSA, in merito alla questione: “La prima volta mi ha chiamato il Vaticano ed è venuta la gendarmeria a visionare la macchina. Hanno subito dato l’ok per Papa Francesco, questa volta invece mi ha contattato il sindaco Filippo Mannino. E dal Vaticano hanno detto, ancora una volta, ‘va bene, ok, anche questa volta è una macchina idonea per Papa Leone”.

Nonostante manchino poche ore all’arrivo del Papa, Delfino non conosce ancora i dettagli del percorso: “Non si sa molto, non so nemmeno per quale tratto del percorso verrà utilizzata la Campagnola”. Molto probabilmente, il programma completo gli sarà comunicato soltanto nella giornata del 3 luglio, quando i preparativi per l’arrivo di Papa Leone saranno completi.

L’appuntamento per vedere nuovamente dal vivo la papamobile è ora fissato per il prossimo 4 luglio. Come detto, il programma completo sarà ufficializzato soltanto nel corso delle prossime ore quando sarà chiarito in che modo Leone utilizzerà la vettura per spostarsi sull’isola.