Fonte: 123RF A Catania la Polizia è intervenuta per fermare un parcheggiatore abusivo

I parcheggiatori abusivi sono, purtroppo, ancora molto diffusi in Italia con tutte le conseguenze negative che la loro attività può comportare sulla cittadinanza e anche sul turismo. Si tratta di una vera e propria piaga a cui si fatica a trovare una soluzione. In alcuni casi gli abusivi possono diventare molto insistenti, arrivando a minacciare gli automobilisti che si rifiutano di pagare.

Una nuova dimostrazione di quanto detto arriva da un fatto accaduto nei giorni scorsi a Catania con una lite tra un parcheggiatore abusivo e un turista ungherese in visita nella città etnea. Il turista è stato minacciato dal parcheggiatore che, fortunatamente, è stato subito bloccato dall’intervento delle Forze dell’Ordine. L’intervento degli agenti ha portato al fermo dell’abusivo, già noto per la sua attività e incriminato anche per ricettazione. Andiamo ad analizzare il caso nei dettagli.

Cosa è successo

Il caso è stato riportato da Ansa. Tutto è nato dal rifiuto del turista di “pagare” il parcheggio all’abusivo che richiedeva il pagamento immediato di 5 euro. Tale rifiuto ha fatto scattare una reazione aggressiva da parte del parcheggiatore che, in breve tempo, ha iniziato a minacciare il turista. Con un inglese approssimativo mischiato con parole italiane, l’abusivo ha cercato di ottenere il denaro minacciando di danneggiare l’auto e aiutandosi anche con evidenti gesti e con alcuni colpi dati alla vettura che, per altro, era stata noleggiata dal turista.

Fortunatamente, dopo le minacce non è successo nulla. Una pattuglia della Polizia che si trovava in zona ha notato l’accaduto ed è prontamente intervenuta. L’abusivo è stato fermato e il turista non ha subito danni. Il caso è comunque esemplificativo di come il problema sia ancora molto diffuso. Soprattutto in alcune città, i parcheggiatori abusivi continuano a essere una presenza costante sulle strade, soprattutto nelle aree più affollate. Alcuni mesi fa, ricordiamo, abbiamo visto come la situazione a Napoli sia ormai fuori controllo. Il fenomeno, però, è molto diffuso anche in altre città italiane.

Un abusivo “professionista”

L’uomo fermato dalla Polizia è stato immediatamente identificato. Si tratta di un 40enne già noto alle Forze dell’Ordine che in varie occasioni, in passato, lo avevano sorpreso a esercitare la professione di parcheggiatore abusivo, tentando di estorcere denaro agli automobilisti. Una rapida perquisizione, inoltre, ha permesso agli agenti di scoprire che il parcheggiatore aveva in tasca anche uno smartphone di ultima generazione, poi risultato rubato nei giorni precedenti. Il 40enne è stato poi arrestato per tentata estorsione ed è stato anche denunciato per ricettazione, per via dello smartphone rubato in suo possesso. La Procura ha poi disposto il trasferimento dell’uomo in carcere nell’attesa della necessaria udienza di convalida davanti al gip.